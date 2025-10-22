Podemos insta a Antonio Sanz a "pedir perdón" a mujeres de la asociación Amama por "acusarles de crear infundios"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) - La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha llamado este miércoles al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), a que "pida perdón" a las mujeres de la asociación de víctimas de cáncer de mama Amama por "acusarles de crear infundios, cuando lo único que han hecho ha sido denunciar una situación real y muy preocupante", en relación a la crisis derivada de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza.

En un comunicado, la dirigente de Podemos se ha pronunciado así después de que la citada asociación registrase este pasado martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pedía al citado órgano que se investigue la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.

Tras esta denuncia, el consejero de Sanidad rogó a la citada asociación que no lanzara "infundios", algo que ha criticado Raquel Martínez, que ha asegurado que "las explicaciones del consejero no se las cree nadie y lo único que generan es desconfianza".

"El Gobierno andaluz lleva mintiendo desde el primer momento, y cada día esto va a peor", según ha aseverado la dirigente de Podemos Andalucía, que ha puesto de relieve que "las afectadas relatan un protocolo lleno de errores", de forma que "primero se les hacen pruebas cuyos resultados no son concluyentes; segundo, no se las cita a tiempo para descartar o confirmar diagnósticos; y tercero, se borran historiales y los nombres de los responsables del sistema".

Raquel Martínez ha advertido de que "desde Podemos Andalucía vamos a apoyar a las afectadas y vamos a exigir que se llegue hasta el final, caiga quien caiga", y ha remarcado que "cada paso erróneo en este proceso puede costar vidas". "Y eso no se tapa con excusas ni con soberbia", según ha apostillado para finalizar.