Podemos lamenta la decisión de IU de "romper el espacio de unidad" para las municipales en Granada

GRANADA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Podemos Granada, Manu Ríos, ha lamentado la decisión de Izquierda Unida de "romper el espacio de unidad" para las elecciones municipales, después de que este viernes "tras meses de negociaciones, IU dio por rotas las negociaciones con Podemos, cuando por la mañana había un acuerdo cerrado, rompiendo con esto el espacio progresista de Unidas Podemos de la provincia".

Ríos ha advertido en un comunicado que la decisión de IU va a significar "que el avance de la derecha en la provincia sea más fácil" y "supone un error político sin precedentes que lamentablemente afectara a nuestros vecinos".

El también miembro del consejo andaluz de Podemos manifestó que la ruptura es de ámbito provincial "provocando con ello que los que hasta hace unas semanas eran compañeros y compañeras en muchos grupos municipales, ahora tengan que enfrentarse en unas elecciones municipales".

El dirigente morado ha explicado que la fragmentación del voto en los municipios "solo va a favorecer a la derecha y la extrema derecha y va a poner en peligro a muchos ayuntamientos progresistas en la provincia de Granada".

Para Ríos, se trata de una cuestión "de responsabilidad política y de respeto a la voluntad de la ciudadanía de izquierdas de Granada y su provincia". "No podemos defraudar a la mayoría social progresista de Granada que no entendería, a estas alturas, que no seamos capaces de unirnos en torno a candidaturas de izquierdas, solidarias, feministas y ecologistas", ha subrayado.

El dirigente provincial ha anunciado la voluntad de Podemos de "poner toda la carne en el asador y luchar hasta el último minuto por lograr un entendimiento con IU y el resto de fuerzas políticas", si bien también ha advertido que Podemos "está preparado para afrontar las elecciones municipales". "Seguiremos trabajando para transformar nuestros ayuntamientos y siempre con la mano tendida", ha concluido.