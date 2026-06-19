Podemos lleva al Congreso los incidentes en el mitin de Vox con Abascal en el centro de Granada

Archivo - Altercados al comienzo del mitin de Vox en la Plaza de las Pasiegas. A 16 de abril de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a recabar "información completa sobre las actuaciones policiales desarrolladas" tras los incidentes acontecidos en abril en un mitin de Vox en la céntrica plaza de Las Pasiegas, junto a la Catedral, y "verifique si la investigación abierta está abarcando también las agresiones cometidas por asistentes al acto de Vox".

La diputada en la cámara baja por Granada, Martina Velarde, ha sido la encargada de registrar la PNL que, según señalan, tiene el objetivo de "garantizar que la actuación policial se desarrolló con absoluta neutralidad, sin sesgo ideológico ni selectividad investigadora".

Podemos señala que tras los hechos ocurridos el pasado 16 de abril en Granada durante un acto de Vox, "la Policía ha acusado a cinco activistas antifascistas de atentado a la autoridad y desórdenes públicos". En este sentido, Velarde manifiesta su preocupación ante una actuación policial que "parece centrarse en las personas que se manifestaban de forma pacífica y que se encontraban tras un cordón policial" mientras "quedarían extramuros de la investigación hechos especialmente graves que habrían sido protagonizados por asistentes al acto de Vox".

En particular, la diputada del partido morado se refiere, a la "avalancha posterior al llamamiento de Santiago Abascal, así como la eventual actuación de integrantes del supuesto servicio de orden de ese partido que, presuntamente, portaban y utilizaron porras extensibles, un arma restringida exclusivamente a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Estos hechos fueron denunciados en Fiscalía por Podemos.

"Efectivamente, ante la concentración antifascista, el líder de Vox arengó a sus seguidores, los cuáles rebasaron el cordón policial y atacaron a los antifascistas concentrados portando, algunos de ellos, armas prohibidas", expone Podemos.

"No es la primera vez que ocurre. Ya pasó en Vallecas" ha recordado la exdiputada autonómica Alejandra Durán. "Abascal se cree que está por encima de las leyes y las normas y mandó a sus seguidores a atacar a los manifestantes. Lo insólito es que la policía deje hacer y que no pase nada" ha subrayado.

La PNL presentada por Podemos en el Congreso se inscribe en las actuaciones iniciadas por su portavoz en Granada, Salvador Soler, que denunció los hechos ante la Fiscalía provincial y ante la Junta Electoral de Zona.

Soler remitió oficio al ministro del Interior, Fernando Conde-Marlaska y a la Jefatura Superior de Andalucía con sede en Granada, acusando de sesgo en la investigación policial abierta, ya que, "a pesar de que los videos que muestran los hechos son elocuentes, la investigación se ceba en activistas pacíficos en lugar de en quienes arengaron el choque, rompieron el cordón policial y supuestamente portaban armas prohibidas."

La proposición de Podemos exige que "la actuación investigadora respete escrupulosamente los principios de imparcialidad, objetividad, proporcionalidad y plenitud, sin sesgos de ningún tipo y sin dobles estándares en la valoración de los hechos".

Podemos insiste en que los hechos están registrados tanto en los videos publicados por diferentes medios como en redes sociales particulares "por lo que es fácilmente demostrable que la agresión violenta partió de los seguidores de Vox tras la arenga de su líder, y por lo que no se entiende que las diligencias policiales no incluyan a los responsables de los hechos, el señor Abascal y sus seguidores" ha concluido Durán.