Podemos lleva a la Fiscalía un posible "envenenamiento" por amianto en obras de Granada

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Podemos en Granada, Salvador Soler, ha presentado ante la Fiscalía una ampliación de la denuncia por los trabajos en la Avenida Cervantes de la capital granadina en la que apunta a indicios de posible "envenenamiento" a causa de obras municipales durante décadas.
La ampliación se ha producido "debido a la detección de que las obras en Emperatriz Eugenia carecían de plan de trabajo sobre amianto y evaluación de riesgos por exposición" a este elemento, según ha informado Podemos en una nota de prensa este jueves.
La denuncia a la Fiscalía también ha sido presentada ante las delegaciones territoriales de Empleo y de Salud de la Junta en Granada, tras confirmarse según Podemos "que en las obras de Emperatriz Eugenia y Gran Capitán se ha producido exposición real a fibras de amianto (asbesto) sin que existieran medidas de protección ni para los trabajadores ni para la ciudadanía".
Según informa Podemos, a raíz de quejas vecinales, la empresa colocó un cartel de 'Peligro amianto', pero "sin adoptar ninguna de las medidas de seguridad obligatorias: no se establecieron perímetros de exclusión, ni se aplicó humectación o encapsulamiento, ni se dotó a los operarios de equipos de protección respiratoria, ni se realizó control ambiental del polvo".
Para Soler, que es abogado, "lo más grave" es que se habrían estado "realizando obras en contacto con el fibrocemento desde hace más de 30 años, sin haber aplicado jamás protocolos específicos frente al amianto" siendo "un patrón de comportamiento".