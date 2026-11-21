Dirigente de Podemos Córdoba Ana Calzada. - PODEMOS

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Córdoba ha destacado este sábado como una medida fundamental de su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre una inversión educativa del 7 por ciento del PIB y garantizar "una educación pública gratuita y de calidad".

En un comunicado, la cabeza de lista de Podemos al Congreso por Córdoba, Ana Calzada, ha destacado la apuesta en su programa por garantizar la igualdad de oportunidades y que el futuro de ningún estudiante dependa de los ingresos de su familia.

Entre sus principales medidas, destaca elevar la inversión pública en educación hasta el 7% del PIB, reducir el número de alumnos por aula y ampliar la red pública de educación infantil de 0 a 3 años hasta garantizar su gratuidad y universalidad, según ha señalado.

La formación propone también avanzar hacia la gratuidad de los libros de texto, el comedor y el transporte escolar, así como garantizar una universidad pública gratuita y reforzar el sistema de becas para que "ningún estudiante tenga que renunciar a su formación por motivos económicos".

Asimismo, Podemos plantea mejorar las condiciones laborales del profesorado, incorporar más profesionales de orientación y apoyo educativo y "combatir la segregación escolar".

Con estas propuestas, Podemos defiende una "educación pública con más recursos, más personal y más oportunidades, en la que aprender y formarse sea un derecho garantizado y no un privilegio condicionado por la renta familiar", según Calzada.