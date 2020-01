Podemos, "preocupado" por que Andalucía no esté en el debate, emplazará al Gobierno la defensa de la comunidad

Publicado 05/01/2020 14:53:55 CET

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, se ha mostrado "preocupado" por que Andalucía "no esté presente" en el debate de investidura del candidato a la Presidencia, el socialista Pedro Sánchez y, por ello, ha defendido que emplazará al Gobierno la defensa de la comunidad autónoma.

En una entrevista en Radio Andalucía Información (RAI), recogida por Europa Press, Ganfornina ha lamentado que "Andalucía no ha estado" en el mismo, matizando que solo se ha hablado de los ERE y de corrupción. "Nos preocupa que Andalucía no esté, tiene que estar y ser mucho más que una moneda de cambio y una excusa para determinados discursos de odio, como Vox en el Día de la Toma Granada", ha detallado.

Así, ha insistido en que el debate preocupa a su partido a nivel andaluz porque la derecha lo ha utilizado para "agitar" y, por el contrario, "no se habla de los problemas reales".

También ha abogado por negociar políticas para Andalucía y ha señalado que no ha habido una voz ni un debate "sobre lo que necesita Andalucía". Igualmente, ha defendido políticas que "intenten cambiar la vida de la gente", lamentando de nuevo que no han tenido oportunidad de exponer los problemas de los andaluces, al no tener un grupo en el Congreso.

Por último, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía ha emplazado al Ejecutivo a que "se tenga en cuenta" a Andalucía y ha asegurado que lo defenderá "sea el Gobierno que sea".