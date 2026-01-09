Podemos rechaza reforma de la financiación que nace como "trueque electoral" y acusa a Moreno de "no defender" Andalucía

Archivo - La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez - PODEMOS - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha expresado este viernes su rechazo a una reforma del sistema de financiación autonómica que nace como un "trueque electoral" y acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "no defender" los intereses de esta comunidad.

En un audio, Raquel Martínez ha denunciado que PP y PSOE han "bloqueado durante más de una década una propuesta de reforma, un tiempo precioso que hemos perdido, y en el que los gobiernos autonómicos han facilitado el desmantelamiento de los servicios públicos".

Sobre la reforma del sistema que ha presentado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que "nace como un trueque electoral que nada tiene que ver con los intereses de la ciudadanía".

"Estudiaremos la letra pequeña y haremos una valoración seria, porque la brújula tiene que ser siempre progresividad, solidaridad e igualdad", ha añadido la dirigente de Podemos.

Ha acusado a Juanma Moreno de "no defender los intereses de Andalucía": "Se limita a repetir como un loro el argumento que le mandan desde Madrid y Génova 13". "Después de lo que hizo con la quita, no está legitimado para defender los intereses del pueblo andaluz, porque renunció a 4.800 millones de euros, mientras sigue regalando 1.000 millones a los millonarios andaluces", ha añadido.

Para Martínez, solo una "izquierda fuerte y con peso en Andalucía será capaz de defender los intereses de los andaluces, frente a las migajas electorales de unos y la actitud colonial de otros".