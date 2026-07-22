Podemos reclama a la Junta "la dignificación" de los técnicos de mantenimiento del SAS

Podemos Andalucía reclama "la dignificación" de los técnicos de mantenimiento del SAS - PODEMOS

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía, la Asociación de Profesionales de Mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud (Apromansas) y el sindicato CCOO han denunciado este miércoles conjuntamente la situación de "abandono total" que sufren los técnicos especializados de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Las tres organizaciones han exigido al Gobierno andaluz que "reconozca y dignifique el trabajo de estos profesionales y frene la privatización progresiva de la sanidad pública", según se recoge en un comunicado de Podemos.

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha explicado que la convocatoria responde a la situación que atraviesan estos trabajadores está "totalmente desbordada" ante la que el Ejecutivo de Juanma Moreno "hace oídos sordos".

Durán ha recordado que el problema se remonta a hace 18 años, cuando se reconoció a esta categoría profesional y el paso de C2 a C1 sin que ese cambio "viniera acompañado del correspondiente reconocimiento económico en el complemento específico salarial".

La portavoz ha exigido al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que actúe "desde ya para dignificar económicamente" a estos trabajadores y ha vinculado la situación con el modelo de gestión sanitaria de la Junta, que considera orientado a "privatizar la sanidad pública" y a su "desmantelamiento".

En este sentido, la portavoz morada ha denunciado que la plantilla de técnicos especialistas de mantenimiento "ha sufrido un recorte del 40% en los últimos años sin que haya repuesta, optando la administración por externalizar estos servicios mediante contratos menores a empresas privadas, una fórmula que permite eludir la normativa que obligaría a sacar estos servicios a concurso público".

Podemos Andalucía ha reclamado el "reconocimiento y la dignificación laboral de estos profesionales", así como el "freno a la privatización de servicios que deben prestarse desde lo público".

Por su parte, el presidente de Apromansas, Francisco Romero, ha denunciado la "disparidad de criterios" y el "agravio económico que sufren desde hace años en materia de complemento específico las cuatro categorías que integran los técnicos: electromedicina, técnicos cocineros, técnicos de alojamiento y técnicos de mantenimiento, un colectivo que suma 2.000 trabajadores en toda Andalucía".

Según Romero, estos profesionales cobran 150 euros "menos al mes que otras categorías del mismo grupo I --como personal informático, administrativo o técnicos de anatomía patológica--, una diferencia que en 18 años se traduce en un agravio económico superior a los 25.000 euros por trabajador".

El responsable de Acción Sindical de CCOO de sanidad en la provincia, José Antonio López, ha denunciado "la falta crónica de contratación de técnicos de mantenimiento --en labores de fontanería, electricidad y albañilería-- en el SAS, una carencia que provoca que las condiciones de los hospitales sean lamentables" e incluso peligrosas tanto para los usuarios como para los propios trabajadores".