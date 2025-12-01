Podemos se reivindica como la "izquierda valiente" para las andaluzas y descarta concurrir con Sumar en Por Andalucía

El parlamentario andaluz Juan Antonio Delgado ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía tras ser elegido en primarias como candidato del partido a la Junta en las elecciones autonómicas de 2026. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía se ha reivindicado este lunes como la "alternativa de izquierda valiente" para las próximas elecciones autonómicas previstas para el año 2026, y ha descartado replicar el "modelo Sumar" en dichos comicios, de modo que no contempla sumarse a una coalición como la de Por Andalucía que aúna a Izquierda Unida (IU) y a Movimiento Sumar para dicha cita electoral, y frente a ello reivindican el "modelo de Unidas Podemos", que en la anterior legislatura unió a IU y Podemos, pero no a Sumar.

Así lo han venido a trasladar desde Podemos Andalucía en una rueda de prensa en su sede en Sevilla en la que han participado el recién elegido en primarias como candidato del partido a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones, el parlamentario andaluz Juan Antonio Delgado, junto a la diputada nacional por Granada y excoordinadora de Podemos Andalucía Martina Velarde, y la también parlamentaria andaluza y actualmente portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán.

A unos meses de las próximas elecciones andaluzas, la coalición Por Andalucía ha anunciado que el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, encabezará su candidatura a la Junta a dichos comicios, en los que la marca que en las elecciones andaluzas de 2022 integró a Podemos, IU y Más País Andalucía, entre otras formaciones de izquierda, integra en esta ocasión a Izquierda Unida, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Movimiento Sumar Andalucía, formación en la que se referencia Más País Andalucía.

En este contexto, y ante la expectativa de si Podemos Andalucía se integrará también en esa coalición o concurrirá a las elecciones por separado, Juan Antonio Delgado ha proclamado que su partido representa la "izquierda valiente" que, en su opinión, "necesita" Andalucía, que no requiere ahora ni "moderación ni blanqueamientos de otros partidos, ni ponerse de perfil", según ha agregado.

El candidato de Podemos ha defendido así que en su partido están "preparados para afrontar el próximo proceso" electoral en Andalucía, en un momento en el que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "se le ha caído la careta", y la comunidad autónoma "necesita una izquierda valiente, no una de postureo", sino "una izquierda que sea capaz de enfrentarse a las derechas, especialmente al PP, a los mercaderes del Partido Popular y también a los reaccionarios de la ultraderecha de Vox, que además tienen los mismos jefes", que son "los fondos buitres, las grandes empresas, el poder económico que además se enriquece a costa del dolor de muchísima gente", según ha abundado.

"EL 'MODELO SUMAR' HA FRACASADO"

"Lo tenemos muy claro, sabemos lo que tenemos que hacer y que decir y además con firmeza", ha sentenciado Juan Antonio Delgado, quien ha avisado además de que no va a estar "desde hoy hasta el día de las elecciones hablando de unidad", así como ha considerado que "es una evidencia que el 'modelo Sumar' ha fracasado", ya que "no ha servido ni para cohesionar la izquierda ni para ensanchar el espacio de la izquierda".

"Por tanto, con Podemos que no cuenten para repetir" en Andalucía "ese modelo" que "está débil" y "además es subalterno y está a merced del PSOE", según ha advertido Juan Antonio Delgado, quien en esa línea ha remarcado que su partido no ha venido a la política "a blanquear ni a maquillar ni a ser subalterno del PSOE", sino a "hacer políticas valientes para la gente", para lo cual quieren "poner a la izquierda en pie", según ha agregado antes de añadir que "las derechas van todos los domingos electorales a votar, no se queda ni uno en casa", y "eso es lo que tenemos que hacer con la izquierda", ha enfatizado.

El candidato ha reivindicado que, en la primera legislatura con un gobierno de coalición en España --la que discurrió entre 2020 y 2023, con un gobierno del PSOE y Unidas Podemos--, la alianza de IU y Podemos demostró que se podían realizar políticas "valientes", y al respecto ha señalado que el actual Ejecutivo que conforman socialistas y Sumar "está viviendo de las rentas de aquellas políticas".

EL "EJEMPLO" DE UNIDAS PODEMOS EN EXTREMADURA

A preguntas de los periodistas, Juan Antonio Delgado ha reivindicado "el ejemplo de Unidas Podemos en Extremadura", una coalición que "está subiendo, que está en alza y que funciona bien", y donde no está Sumar, según ha puesto de relieve, y en esa línea ha incidido en señalar que lo que no quieren en Podemos "es repetir en Andalucía el modelo de Sumar", sino que quieren abanderar "una izquierda valiente que obliga al PSOE a hacer políticas de izquierda".

Y ha incidido en señalar que cuando habla de "izquierda valiente" pone "de ejemplo el gobierno de Unidas Podemos del primer" ejecutivo de coalición que hubo en España en la presente democracia, así como ha puntualizado que en Podemos están "esperando para quien se quiera apuntar a una coalición" de "una izquierda valiente".

PROPUESTAS DE PODEMOS

Por otro lado, el candidato ha avanzado tres medidas que Podemos aplicaría si fuera parte de un gobierno en Andalucía, y que pasarían por "poner fin a las externalizaciones y a la privatización de la sanidad, redirigiendo los recursos al fortalecimiento del sistema público, aplicar la ley de vivienda, bajar los precios del alquiler e impulsar la mayor inversión en vivienda pública de la historia de Andalucía, lanzar un refuerzo histórico de la educación pública, reduciendo ratios, ampliando plantillas, fortaleciendo la FP y mejorando los centros y la financiación universitaria"

Delgado también ha subrayado la "voluntad" de Podemos de "combatir con firmeza la corrupción", y al respecto ha reivindicado que la formación mantiene una trayectoria de "corrupción cero", a pesar de haber sido "objeto de múltiples intentos de desprestigio". "Nos han investigado y fabricado causas, pero no han encontrado nada, porque a nosotros no nos compra nadie", ha remarcado.

El candidato ha dicho que quiere "hablar de cosas de la gente, de la sanidad, de más hospitales, de los jóvenes que se tienen que ir de este país porque no encuentran un futuro", así como "de las personas migrantes que vienen a enriquecer esta tierra", desde la premisa de que "hablar de nosotros, de la interna, de lo nuestro, de las cosas de los partidos, es alejar a la ciudadanía y a la gente de la política".

RUTA POR TODAS LAS PROVINCIAS

Por su parte, Alejandra Durán ha defendido que "Podemos sale unido y preparado rumbo a las elecciones andaluzas", y ha anunciado que el partido va a iniciar una "ruta" por todas las provincias para "escuchar a los movimientos sociales y construir un proyecto que sitúe la dignidad del pueblo andaluz por encima de los negocios de unos pocos".

Durán ha defendido que Andalucía "tiene todas las condiciones para ser un paraíso para su gente, no solo para unos pocos", y se ha comprometido a que Podemos trabajará "sin descanso por demostrar que existe una alternativa al mal gobierno del PP".

Finalmente, Martina Velarde ha agradecido "a la militancia" de Podemos su participación en dichas primarias, y ha valorado que en dicho partido "las decisiones importantes no se toman en mesa camilla", sino que "las toma la militancia", y en esa línea ha puesto de relieve que dicho proceso interno ha contado con 3.573 participantes y, en su opinión, demuestran que "Podemos es la fuerza de la izquierda andaluza con mayor participación interna, triplicando a otras formaciones". "Sin Podemos no hay cambio posible en Andalucía", ha sentenciado para concluir.