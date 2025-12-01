Irene Montero rechaza alianzas con Sumar al ver al proyecto de Díaz como una "operación para desactivar" a la izquierda

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, durante un desayuno coloquio del Club Siglo XXI, en el Hotel Eurobuilding, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha rechazado repetir la "operación Sumar" y, por tanto, reeditar alianzas con la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al sostener que solo ha servido para "desactivar" a la izquierda y que sus votos "terminen en el PSOE".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el marco de un desayuno informativo organizado por el 'Club Siglo XXI', a la pregunta de si es posible que Podemos y Sumar se unan para evitar un retroceso electoral de la izquierda.

"Si se me pregunta si creo que hay que repetir la 'operación Sumar', que ha servido para desactivar a la izquierda y para que los votos de la izquierda terminen en un PSOE que está esperando que la derecha golpista bajen los fusiles y a reconciliarse con el poder, digo claramente que no. Creo que esa fórmula no funciona", ha remachado la exministra de Igualdad.

Es más, ha insistido en que Sumar solo ha servido para "quitarle a la izquierda el poder que había construido con muchos años de movilización social" y ha dejado claro que el planteamiento de Podemos es que el país necesita un espacio alternativo al PSOE "fuerte".

De esta forma, ha asegurado que si se tiene este punto de partida y esta tarea política "clara", las alianzas electorales que trague su partido "van a caer por su propio peso".

Con ello, Montero sigue la línea marcada por la dirección del partido, que ya criticó que el proyecto político de Díaz estaba subordinado al PSOE y un "fracaso", cerrando la puerta a la opción de coaliciones como pasó en las pasadas elecciones generales del 23J tras la ruptura con Sumar. Aparte, ha recalcado que es incoherente con su posición crítica hacia el actual Gobierno.

De hecho, los morados de cara al nuevo ciclo electoral avisaron a otras formaciones como IU que de cara al próximo ciclo electoral que querían alianzas como la de Extremadura, donde comparten coalición, y que había opciones de extenderlas a otros ámbitos como en Andalucía si Sumar salía de la ecuación. Es decir, Podemos está abierto a recuperar el espacio que fue Unidas Podemos.

DISPUESTA A ENCABEZAR UNA CANDIDATURA, PERO DECIDIRÁN LAS PRIMARIAS

En cuanto a si ella aspira a ser candidata a las generales, como le ha propuesto su formación, ha subrayado que eso se decidirá en primarias como es tónica habitual en Podemos.

"Yo ya he dicho que sí, que estoy dispuesta a serlo", ha ahondado para agregar que sus compañeros quieren que haya una candidatura a las generales encabezada por ello, pero que las bases moradas decidirán cuando llegue el momento y que su voluntad es aportar "en el lugar que sea necesario".

En este sentido, ha desgranado que si algo ha aprendido es que es importante ser "un equipo" y que es mejor "un error juntas que un acierto por separado".

Incluso ha proclamado que uno de los grandes errores de que se han cometido en estos años dentro de la izquierda es gente que ha pensado que "corriendo la banda sola iba a conseguir más que juntas". "Yo soy de equipo", ha sentenciado.