Podemos reprocha a Moreno "el deterioro de los servicios públicos" y apunta que "recuerda al modelo de Ayuso en Madrid"

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos Andalucía, Susana Serrano, se ha lamentado este lunes duramente contra el "deterioro de los servicios públicos que se viene produciendo en Andalucía desde la llegada al poder del Gobierno del PP y Cs", partidos a los que reprochado que "han pisado el acelerador en materia de privatizaciones hasta un punto desconocido en nuestra comunidad autónoma y que recuerda claramente al modelo de Ayuso en Madrid".

Serrano ha explicado que en las últimas semanas "se sigue dando el progresivo desmantelamiento de la educación pública y la apuesta clara por sostener la privada", y ha resaltado "la programada reducción de aulas públicas para el próximo curso, con un cierre que los sindicatos cifran en 529 líneas públicas entre infantil y primaria".

Serrano ha destacado los 5,4 millones que el Gobierno andaluz ha detraído del presupuesto para guarderías para destinarlo al Estadio de la Cartuja para adaptarlo a las normas UEFA o los cinco millones de euros destinados a construir un recinto deportivo en el colegio marianista de Jerez de la Frontera.

La coportavoz de la formación morada ha exigido al Gobierno andaluz de PP y Cs "que entienda de una vez que sin una educación pública de calidad será imposible cerrar la brecha entre Andalucía y el conjunto del país", así como ha abogado por que "dejen de entender la educación como un negocio, tal y como hace el consejero de Educación, el señor Imbroda, con intereses personales y empresariales en una empresa privada de formación profesional".

Serrano ha propuesto "que se garantice un suelo de inversión mínima a la educación pública de un 7%, y que se deje de desviar dinero público a la privada u a otras actividades".

PREPARADAS PARA UN ADELANTO ELECTORAL

La coportavoz de Podemos Andalucía ha indicado, sobre la hipótesis de un adelanto electoral en Andalucía ante las amenazas de Vox de retirada de su apoyo hacia el Gobierno de PP y Cs, que "Unidas Podemos estamos preparadas para un posible adelanto electoral", del que ha trasladado que concebirían "como una oportunidad de cambio para Andalucía, que sería tan necesario".

"Estamos viendo más inestabilidad por el socio de ultraderecha", ha aseverado Serrano, quien ha instado "al Gobierno de Juanma Moreno a que tienen que ponerse serios", por cuanto lo ha descrito "preso de esas amenazas constantes en un momento de crisis para toda la ciudadanía".

La coportavoz de Podemos Andalucía ha afirmado sobre Vox que "genera inestabilidad en el peor momento posible", aun cuando ha considerado que el discurso de Vox contrario a la llegada y atención de menores extranjeros no acompañados "no tiene cabida en una tierra abierta como Andalucía, una tierra de gran solidaridad". "Los discursos xenófobos de Vox no creo que tengan cabida", se ha reafirmado.

En relación con las encuestas electorales, como la publicada este lunes por el diario La Razón, según la cual el PP-A ganaría las elecciones autonómicas con el 31,8% de los votos, entre 39 y 41 escaños y punto y medio de ventaja sobre el PSOE-A, que obtendría el 30,3% y entre 38 y 39 diputados, Serrano ha afirmado que "las encuestas las leemos con reservas".

La coportavoz de Podemos Andalucía ha considerado que los resultados de este partido serían mejores "por lo que vemos de militantes, de personas que vuelven a confiar en el proyecto", un hecho que ha sustentado en que "se demuestra que estamos con la gente, con las prioridades de la pandemia", que ha confrontado con "las recetas nefastas de las derechas".

"Muchas personas se sumarían, habría una mayor participación", ha apostillado.