Podemos ve "innecesario e inoportuno" remodelar la Junta y censura que "la prioridad de Moreno sea colocar a gente"

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos Andalucía Susana Serrano ha considerado este lunes que remodelar el Gobierno andaluz, como están negociando los socios del PP-A y Ciudadanos (Cs), es "innecesario e inoportuno", toda vez que ha rechazado que en plena pandemia provocada por el Covid-19 "la prioridad del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sea colocar gente en la Junta".

En declaraciones a los medios, Serrano ha defendido que "la prioridad de la Junta debería ser garantizar seguridad y estabilidad a nuestros profesionales sanitarios y protección a nuestra gente, fortaleciendo el sistema sanitario público y no emprender una remodelación del Gobierno por intereses puramente partidistas".

Y es que, a su juicio, "la remodelación responde a la necesidad de Cs de apaciguar los problemas internos repartiendo puestos de poder, mientras que el PP-A quiere aprovechar la circunstancia para hacer lo de siempre: colocar a cuanta más gente posible en las instituciones".

Así las cosas, Podemos avisa de que la remodelación "responde a lógicas internas de partidos y no representa ningún beneficio para la ciudadanía". "Moreno no tiene un plan para enfrentarse a la crisis económica y social más grande el último siglo", ha lamentado Serrano, recordando que Andalucía sigue teniendo uno de los gastos sanitarios per cápita más bajo de España.

"Lo primero que hay que hacer es blindar la sanidad pública y no recortar el número de camas en plena pandemia, tener políticas para combatir la crisis y crear empleo, esta remodelación es una bofetada al millón de personas en paro que tenemos en Andalucía", ha concluido Serrano.