Podólogos andaluces apremian a la Junta a "avanzar" en su "incorporación efectiva" en la sanidad pública

Atención podológica. - COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (Copoan) ha realizado un llamamiento a la Junta de Andalucía para que "cumpla los compromisos adquiridos desde hace años para avanzar en la incorporación efectiva de la podología al sistema sanitario público".

Así lo ha trasladado la entidad colegial en un comunicado al hilo del Día Mundial de la Podología que se celebra el próximo jueves 8 de octubre, en el que desde el Copoan han subrayado que el Pacto de Atención Primaria de 2023 "ya contemplaba la creación de al menos una plaza de podólogo en cada provincia, y fijaba como objetivo alcanzar un profesional en cada uno de los distritos sanitarios de Atención Primaria".

Desde el Copoan apuntan que "actualmente solo se han incorporado ocho podólogos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), uno por provincia, frente a los 34 previstos", y, para el colegio de profesionales, esta situación "demuestra que la reivindicación no parte de un compromiso reciente ni de una nueva petición de la profesión".

Detallan también desde esta entidad que la planificación recogida en la memoria económica del proyecto de orden para la incorporación de podólogos al SAS "establecía un calendario progresivo de 34 plazas: ocho con previsión de cobertura el 1 de julio de 2024, otras 13 el 1 de enero de 2025, y 13 más el 1 de enero de 2026", de modo que, "de acuerdo con este calendario, al comenzar 2025 el sistema debía contar ya con 21 podólogos".

A ello "se suma que el Pacto de Atención Primaria establecía la constitución de ocho equipos de trabajo integrados por un podólogo y un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) antes del 31 de diciembre de 2024, y contemplaba que el número de plazas aumentara posteriormente en función de las necesidades asistenciales", indican desde el Copoan, desde donde advierten de que "estos equipos tampoco se han constituido en los términos previstos".

"Llevamos años escuchando compromisos que después no se traducen en una atención real para los pacientes. No estamos planteando una reivindicación nueva. Al inicio de 2025 debería haber habido ya 21 podólogos y seguimos teniendo ocho. Lo que reclamamos es que se cumpla lo que ya está previsto, y que se convierta de una vez en recursos y atención efectiva para la ciudadanía", ha manifestado la presidenta del Copoan, Rosario Correa.

Para los podólogos andaluces, los ocho profesionales incorporados hasta ahora "son claramente insuficientes". En esa línea, el colegio que agrupa a estos profesionales reclama que "se complete el objetivo de alcanzar un podólogo en cada uno de los 34 distritos sanitarios de Atención Primaria", aunque advierte de que esta dotación "debe considerarse únicamente un primer paso para una comunidad con más de ocho millones de habitantes".

ATENCIÓN PODOLÓGICA A PERSONAS CON DIABETES

A los "retrasos" en la incorporación de profesionales se suma, según denuncia el Copoan, la situación de la atención podológica a las personas con diabetes, y al respecto citan el Decreto 33/2019, de 5 de febrero, que regula el procedimiento y las condiciones para la prestación de asistencia sanitaria podológica específica a las personas protegidas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía con diabetes y situación de pie diabético o con riesgo alto de presentarlo.

La propia norma, según apuntan desde el Copoan, contempla "expresamente la posibilidad de realizar consultas sucesivas, y establece que los profesionales deben prestar la asistencia sanitaria podológica aplicando las normas, procedimientos y técnicas establecidas para el ejercicio profesional 'en función de la situación clínica de cada persona beneficiaria'".

Asimismo, "determina que cada consulta sucesiva requiere una nueva solicitud de asistencia visada por el Sistema Sanitario Público de Andalucía".

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía denuncia que, "en la práctica, no se está garantizando que los pacientes puedan recibir el seguimiento podológico que requiere su situación clínica, al existir limitaciones en las derivaciones que condicionan la continuidad de la atención". Por este motivo, reclama que "se aplique de forma efectiva lo establecido en el decreto, y que sea la situación clínica de cada paciente la que determine la atención que necesita".

"La propia norma establece que la asistencia debe prestarse en función de la situación clínica de cada paciente. Lo que reclamamos es que se cumpla. No tiene sentido reconocer una prestación y contemplar consultas sucesivas si después existen limitaciones que impiden que un paciente pueda recibir el seguimiento que necesita. La atención sanitaria debe responder a criterios clínicos, no a las limitaciones del sistema", ha comentado la presidente del Copoan, Rosario Correa.

Para el Colegio, esta cuestión resulta "especialmente relevante" en las personas con diabetes, en las que "determinadas lesiones en los pies pueden evolucionar hacia complicaciones graves si no son detectadas, tratadas y seguidas adecuadamente".

MÁS ALLÁ DEL PIE DIABÉTICO De igual modo, desde el Copoan señalan además que la incorporación de la Podología al sistema sanitario público "no puede quedar circunscrita exclusivamente a la atención de determinados pacientes con diabetes".

En esa línea, desde el colegio apuntan que la podología "comprende la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las afecciones y deformidades de los pies, y su integración en Atención Primaria permitiría intervenir ante patologías ya desarrolladas, pero también reforzar la prevención y la detección precoz de problemas que pueden afectar a la movilidad, la autonomía y la calidad de vida".

Por ello, la organización colegial considera que los 34 profesionales previstos "no pueden constituir el objetivo final", y al respecto ponen de relieve que "el propio Pacto de Atención Primaria ya contemplaba que el aumento de plazas debía realizarse en función de las necesidades asistenciales", por lo que el Colegio defiende que "se continúe ampliando progresivamente la presencia de podólogos en el SAS".

"En este Día Mundial de la Podología, no queremos nuevos anuncios ni nuevos compromisos. Queremos que se cumplan los que ya existen. Andalucía lleva años dando pasos sobre el papel para incorporar la Podología a la sanidad pública, y ha llegado el momento de que esos pasos se traduzcan en recursos, profesionales y atención real para los pacientes", concluye la presidenta del Copoan.