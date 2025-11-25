El poeta Ramón Martínez, finalista del Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez de Coral Gables, en Estados Unidos

El poeta Ramón Martínez - AYUNTAMIENTO

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El poeta Ramón Martínez, natural de Fuente Vaqueros, en el área metropolitana de Granada, ha logrado convertirse en finalista del VI Premio Internacional de Poesía Juan Ramón Jiménez de Coral Gables (Estados Unidos), convocado por la Editorial Art-Solido y en el que participan más de 600 poemarios procedentes de 40 países.

Con una notable participación de Argentina, España, México y Estados Unidos en esta edición de 2025, el comité de lectura y el jurado de este certamen literario han seleccionado a los diez finalistas a este premio, quienes pasarán ahora a la fase definitoria del certamen: Julián Bejarano, María del Mar Busquets, Rainer Castellá, Iván Hernández Montero, Jeremías Marquines, Ramón Martínez López, Rosangela Messias, Ángel Poli, Boris Rozas y Mónica Velasco.

Así lo ha detallado el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros en una nota de prensa en la que ha añadido que el ganador del premio se conocerá este mes de diciembre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Juan Ramón Jiménez, como un homenaje que enlaza el presente poético con la herencia del autor de 'Romances de Coral Gables'.

El alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, ha felicitado al escritor fuenterino "por este nuevo logro literario del que nos sentimos profundamente orgullosos, porque Ramón Martínez lleva el nombre de Fuente Vaqueros por todo el mundo".

Nacido en 1975, Martínez es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y delegado Territorial por esta provincia de la Asociación Colegial de Escritores (Sección Autónoma de Andalucía).

Ha sido director del Centro de Estudios Lorquianos y del Teatro Federico García Lorca del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros de 2007 a 2011; codirector de varios congresos internacionales sobre Lorca; autor de numerosas conferencias y charlas lorquianas tanto en la Casa Museo como en el Centro de Estudios Lorquianos y de decenas de publicaciones de Crítica Literaria relacionadas con el poeta más universal de etse municipio granadino.

Además, su tesis doctoral versó sobre la figura del poeta fuenterino, y es uno de los mayores expertos en Lorca. Ha obtenido entre otros el Segundo Premio Internacional Horacio Quiroga de Argentina, en 2016, otorgado por la Sociedad Argentina de Escritores en su Filial Zona Norte.