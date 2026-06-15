La Policía devuelve al Cabildo materiales arqueológicos analizados tras el incendio de 2025 en la Mezquita de Córdoba

El Cabildo Catedral recibe de la Policía Nacional los materiales arqueológicos analizados tras el incendio del 8 de agosto de 2025 en la Mezquita de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido la visita del equipo de la Policía Científica y Policía Judicial encargado de la investigación del incendio que afectó a parte de la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto de 2025 y que, ahora, ha acudido al monumento, junto a la secretaria de la Comisaría, para proceder a la devolución oficial de los restos arqueológicos y materiales que fueron retirados en su día para su análisis.

Según ha informado el Cabildo en una nota, tras el siniestro del pasado verano, los especialistas de la Policía Científica recogieron diversas muestras del lugar de los hechos con el objetivo de llevar a cabo los estudios técnicos e informes periciales pertinentes. Una vez concluidas estas labores de investigación en los laboratorios policiales, los restos han sido devueltos a la custodia de la institución capitular.

Durante el encuentro, los representantes del Cabildo Catedral han querido trasladar en persona su más "sincero y profundo agradecimiento" a los agentes. La institución ha resaltado, no solo la "rápida y eficaz intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el momento del suceso", sino también "la meticulosidad, el rigor y la sensibilidad demostrada durante todos los meses de trabajo de investigación posterior".

El Cabildo Catedral ha reiterado su "compromiso inquebrantable con la preservación y seguridad del inmenso legado histórico, artístico y espiritual" que custodia, destacando que "la estrecha y permanente colaboración con la Policía Nacional es un pilar fundamental para garantizar la protección del principal monumento de nuestra ciudad".