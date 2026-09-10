La Policía investiga el hackeo a una empresa con datos de andaluces beneficiarios de ayudas de la PAC

Archivo - Campo de girasoles. A 11 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando el hackeo a una empresa contratada por la Consejería de Agricultura con datos de beneficiarios de ayudas directas de la PAC entre los años 2005 y 2012 y en 2016. "En ningún caso, afectaría a los pagos" y el acceso "indebido a los datos no ha afectado a la Junta de Andalucía, que ha establecido medidas de monitorización estrictas sobre sus actividades para detectar posibles actuaciones sospechosas o maliciosas".

Así lo ha adelantado elespañol y confirmado la Consejería a Europa Press. La empresa de servicios (Tecnoabi) ha confirmado a la Administración que la información afectada por la "violación de la seguridad" comprende ficheros de una base de datos personales "conservados" por dicha empresa correspondientes a solicitantes de ayudas de la PAC entre los años 2005 y 2012 y en 2016.

La empresa lo puso en conocimiento de la Policía y de la Agencia Española de Protección de Datos. "En cuanto la Consejería ha tenido conocimiento del incidente de seguridad en la empresa externa, se han activado los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos al efecto, así como las medidas técnicas y organizativas necesarias para mitigar sus efectos y prevenir que se repitan en el futuro; y lo ha comunicado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía", ha detallado la Junta.

Igualmente, ha comunicado a los posibles afectados que presten "especial atención a posibles comunicaciones sospechosas que pudieran recibir: evitar responder a solicitudes sospechosas de información: no pinchar en enlaces de fuentes desconocidas y desconfiar de correos electrónicos, llamadas o mensajes cuyo remitente no esté identificado; así como no dar nunca claves de acceso a aplicaciones o datos bancarios o de tarjetas".