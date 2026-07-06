Policía Local de Baeza (Jaén) sigue sin servicios extra por "la falta de avances en la negociación" con el Ayuntamiento

Archivo - Ayuntamieno de Baeza. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Baeza (Jaén) mantendrá la decisión de no realizar servicios extraordinarios "mientras no se produzcan avances reales en la negociación" con el Ayuntamiento respecto a la situación laboral de la plantilla, según ha informado este lunes CSIF.

A través de una nota, el sindicato ha explicado que, durante más de un año, sus representantes han mantenido numerosas reuniones con el equipo de gobierno (PP-Baeza Merece Más) "con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitieran mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los agentes, sus condiciones de trabajo, la calidad del servicio prestado a la ciudadanía y determinadas cuestiones retributivas".

Entre las principales propuestas planteadas, figuraba la implantación de un nuevo sistema de turnos que facilitara la conciliación de los policías locales sin incrementar el cómputo anual de horas respecto al resto del personal del Ayuntamiento. Sin embargo, tras meses de trabajo técnico y negociación, "no fue finalmente aceptada por la Corporación municipal".

CSIF también ha lamentado la "falta de cobertura de los servicios mínimos necesarios para garantizar una adecuada prestación del servicio". Al respecto, ha defendido que cada turno debería contar, al menos, con tres agentes, una dotación "imprescindible para garantizar tanto la seguridad de los propios policías como una atención eficaz de los vecinos y vecinas de Baeza".

Otro de los asuntos pendientes es la actualización del Reglamento de la Policía Local. CSIF ha explicado que en noviembre de 2025 presentó al Ayuntamiento un borrador completo para su estudio y tramitación. "No obstante, pese a los distintos compromisos adquiridos verbalmente para abordar este documento --primero a comienzos de año, posteriormente antes de Semana Santa y más tarde antes de verano--, el texto continúa sin haber sido estudiado", ha añadido.

Asimismo, la plantilla "lleva más de un año y medio sin recibir los uniformes y el calzado reglamentarios, carece de un plan de formación continuada y tampoco se han materializado las mejoras laborales y retributivas planteadas durante las negociaciones". A ello ha sumado que no se ha retomado el proyecto de reorganización de los turnos de trabajo, "que había generado importantes expectativas entre los agentes".

"Ante la ausencia de avances y una vez agotada la vía del diálogo, la plantilla acordó dejar de realizar servicios extraordinarios, cuya prestación tiene carácter voluntario", ha argumentado el sindicato.

Como consecuencia, en determinadas ocasiones no resulta posible reforzar eventos o servicios especiales y algunos turnos pueden quedar atendidos únicamente por uno o dos agentes. Una situación que, para CSIF, es "insuficiente para garantizar el servicio en las condiciones deseables en una ciudad declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad".

Tras la última reunión mantenida entre ambas partes, "no ha sido posible alcanzar un acuerdo satisfactorio". De ahí que los agentes continuarán sin realizar servicios extraordinarios durante los próximos meses mientras no existan avances efectivos en la negociación"

Pese a ello, el sindicato ha subrayado su voluntad por mantener abiertas las vías de diálogo con el Ayuntamiento. "Nuestro objetivo siempre ha sido alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales de la plantilla y, al mismo tiempo, ofrecer a los vecinos y vecinas de Baeza un servicio público de calidad, dotado de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar su labor con las máximas garantías", ha concluido.