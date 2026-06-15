La Policía Local de Benamejí (Córdoba) traslada a la Fiscalía la situación de riesgo en la N-331A

Un coche patrulla de la Policía Local junto a uno de los árboles caídos sobre la calzada de la N-331A. - AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ

El Ayuntamiento pide amparo del Defensor del Pueblo Andaluz e inicia labores de limpieza con medios propios, aún no siendo su competencia

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Jefatura de la Policía Local de Benamejí (Córdoba) ha dado traslado a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en Córdoba y a la Fiscalía Delegada de Seguridad Vial de varios informes técnicos sobre la situación que presenta la antigua carretera nacional N-331A, a su paso por el término municipal, tras "la caída masiva de pinos registrada durante los últimos meses".

Según ha informado el Ayutamiento de Benamjí en una nota, los escritos remitidos por el jefe de la Policía Local advierten de "la persistencia de un riesgo potencial grave para la vida y la integridad física de las personas", debido a la presencia de árboles caídos en el entorno de la vía y a "la existencia de numerosos ejemplares que continúan amenazando la seguridad de quienes transitan diariamente por esta carretera".

La remisión de esta documentación a la Fiscalía se produce después de que el pasado 6 de febrero la Policía Local emitiera un informe técnico de Seguridad Vial que calificaba la situación como un riesgo "no tolerable" y reclamara "medidas urgentes, para evitar posibles accidentes de consecuencias graves o incluso fatales".

Los temporales registrados a finales de enero y principios de febrero de este año provocaron la caída de más de un millar de pinos en la masa forestal colindante a la N-331A. De hecho, más de un centenar de estos ejemplares llegaron a invadir directamente la calzada, obligando al cierre temporal de la vía y a numerosas intervenciones de emergencia por parte de los servicios municipales para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cuatro meses después, gran parte del arbolado derribado continúa acumulado sobre el terreno. Los informes técnicos alertan de que "esta situación mantiene el riesgo para la circulación y aumenta considerablemente el peligro de incendios forestales ante la llegada del verano, al existir una enorme cantidad de madera seca susceptible de actuar como combustible".

Además, la Policía Local ha insistido en la necesidad de actuar sobre la zona de servidumbre de la carretera, para evitar que nuevos árboles puedan desplomarse sobre la vía y provocar daños personales o materiales.

AMPARO AL DEFENSOR

Ante la gravedad de los hechos y la "ausencia de actuaciones suficientes para resolver el problema", el Ayuntamiento de Benamejí solicitó hace meses el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz, trasladando la situación de riesgo existente, la necesidad de "una intervención urgente" y la insuficiencia de medios municipales para afrontar una actuación forestal de estas dimensiones.

Esta petición se suma ahora a la remisión de los informes a la Fiscalía, con el objetivo de que "las administraciones competentes actúen de forma coordinada y urgente".

Según recoge la documentación técnica, mientras continúa a la espera de "una respuesta efectiva por parte de las administraciones competentes", el Ayuntamiento de Benamejí ha seguido actuando dentro de sus posibilidades "para minimizar los riesgos existentes".

Así, durante estos meses, los servicios municipales han retirado numerosos árboles que habían invadido la calzada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad vial. Además, se han iniciado nuevas labores de limpieza de cunetas y retirada de arbolado caído en los márgenes de la carretera con medios propios.

No obstante, los informes ponen de manifiesto que "la magnitud del problema supera ampliamente la capacidad técnica, humana y económica" de una administración local, pues "la gestión de una masa forestal afectada por la caída de más de 1.000 árboles requiere recursos especializados y actuaciones que exceden las competencias y posibilidades de los servicios municipales".

EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES

La Jefatura de la Policía Local considera "especialmente preocupante la falta de actuaciones por parte de las administraciones con competencias en materia de gestión y conservación forestal". En los informes se advierte de que "la ausencia de una respuesta efectiva, pese a las comunicaciones realizadas a diferentes organismos y a las reiteradas peticiones de intervención, mantiene un escenario de riesgo evidente para vecinos, trabajadores, transportistas y visitantes".

En este sentido, se reclama la implicación inmediata de todas las administraciones competentes, "con especial atención a la Junta de Andalucía", a la que se atribuye "una responsabilidad fundamental en la gestión de esta situación", pues "la falta de actuación durante estos meses mantiene un riesgo directo para la seguridad vial, la prevención de incendios forestales y la protección de quienes viven o transitan por esta zona".

La N-331A constituye "una infraestructura esencial para la movilidad de Benamejí, El Tejar y Palenciana", ya que, "además de ser utilizada diariamente por residentes y trabajadores, la carretera da acceso al paraje de Los Caños y a numerosas instalaciones turísticas, deportivas y de ocio frecuentadas durante todo el año por familias, escolares y visitantes".

Por este motivo, la Policía Local considera "imprescindible que se adopten medidas urgentes antes de que una situación, ampliamente advertida por los informes técnicos, pueda derivar en consecuencias irreparables".

En esta misma línea, la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, ha señalado que "aún estamos a tiempo de evitar daños personales, materiales y medioambientales", y ha confiado en que "no tenga que producirse una desgracia para que las administraciones competentes den la respuesta que esta situación requiere desde hace meses".