Policía Local y Bomberos interviene dos incendios registrados en contenedores de la ciudad de Jaén

Efectos intervenidos - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén ha identificado a un hombre como presunto autor de un incendio provocado en un contenedor de residuos situado en la Ronda de los Olivares, en Jaén capital.

Los hechos se produjeron mientras efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento trabajaban en la extinción de un incendio de pastos declarado en un solar cercano.

Durante la intervención, los bomberos observaron cómo una persona prendía fuego a un contenedor ubicado en las inmediaciones, por lo que alertaron de inmediato a la Policía Local. Tras recibir el aviso, una patrulla de motoristas se desplazó rápidamente al lugar, localizando e identificando al presunto autor de los hechos.

Durante la actuación, los agentes comprobaron, además, que el hombre portaba en su vehículo una importante cantidad de herramientas, aparatos y otros objetos de valor de cuya procedencia no pudo aportar información suficiente. Todo el material fue intervenido y puesto a disposición judicial para la correspondiente investigación.

Por otra parte, la Policía Local ha informado de que en la tarde de este martes se produjo otro incendio en un conjunto de contenedores situado en el número 1 de la calle Fermín Palma. Como consecuencia del fuego, cuatro contenedores quedaron completamente calcinados y un contenedor metálico destinado a la recogida de ropa resultó dañado. Las llamas también afectaron a cuatro vehículos estacionados en las proximidades, que sufrieron daños de consideración.