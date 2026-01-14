La Policía Local de Córdoa estrena sala de emergencias con teléfonos satelitales y mochilas de primera intervención

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, atienden a los medios en la nueva sala de emergencias de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, han informado este miércoles sobre la puesta en marcha de la nueva sala de emergencias de la Policía Local, a lo que se añaden 25 mochilas de primera intervención con material básico y diez teléfonos satelitales para los cuerpos de seguridad, todo ello fruto del plan local de respuesta frente a las emergencias y de "la conciencia del Ayuntamiento y el equipo de gobierno, decidido a apostar por la Policía, los Bomberos y Protección Civil".

En la jefatura de Policía Local, con el jefe, Juan Díaz, y el de los bomberos, Daniel Muñoz, el regidor ha resaltado "la vocación de seguir mejorando la respuesta ante emergencias y en materia de seguridad en la ciudad", con "los medios necesarios para dar la respuesta más adecuada a los ciudadanos", después de que "en los últimos tiempos, desgraciadamente, todos los años hay algún tipo de incidencia, sea inundaciones, incendios o incluso el apagón del mes de abril de 2025".

Por ese motivo, Bellido ha asegurado que "hay que estar preparados, porque tenemos ya una experiencia previa", de manera que "todo responde a la planificación, pero también a la experiencia", ha declarado, para apostillar que "se da respuesta a lecciones que hemos ido aprendiendo desde el Covid".

Mientras, el concejal ha subrayado que "esta sala nos pone a la vanguardia de la tecnología en cuanto a comunicación en momentos que falla, como en el apagón" de abril de 2025. Al respecto, el Ayuntamiento ha invertido unos 25.000 euros en los nuevos equipos.

Y los jefes de Policía Local y bomberos han aseverado que pretenden que "la coordinación e infraestructura de mando nunca se pierda" con esta sala, con la que "se avanza en tecnología", controlando crecidas del río Guadalquivir con datos actualizados o "cualquier otro tipo de información que se necesite de emergencia, al estar presente un responsable de cada departamento municipal", entre otros aspectos detallados.