La Policía Local de Córdoba establece medidas de tráfico y seguridad ciudadana con motivo de la final del Mundial

Aficionados a la selección española en una imagen de archivo. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha establecido un plan de tráfico y seguridad para el próximo domingo con motivo de la final del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Argentina a partir de las 21,00 horas. En este sentido, el operativo ordinario de la Policía Local se verá sustancialmente reforzado con efectivos adicionales para dar cobertura a todas las necesidades de control de tráfico, desvíos y seguridad ciudadana en las zonas afectadas.

Según ha detallado el Ayuntamiento, la ejecución y despliegue del personal y medios técnicos se articulará de forma escalonada en tres etapas diferenciadas: la fase I (de 10,00 a 14,00 horas), de supervisión, con la revisión de elementos pasivos de seguridad, inspección de zonas autorizadas y comprobación técnica de los itinerarios previstos para las asistencias de emergencia. Se incluye la coordinación previa con los distintos servicios y operativos participantes.

La fase II (de 19,30 a 21,00 horas) es la de implantación y supone el despliegue de los recursos policiales específicos asignados al entorno del evento Córdoba Live 2026, desde donde seguirá el partido en pantalla gigante, así como la preparación del material de señalización vial.

Por último, la fase III (de 22,30 a 23,00 horas), es la de activación especial, con la puesta en marcha integral de los desvíos, cortes circulatorios y refuerzo intensivo de la vigilancia preventiva en el entorno de la Plaza de las Tendillas ante la previsión de una concentración masiva de personas.

Igualmente, se procederá a la colocación de vallado y señalización de restricción o dirección obligatoria para aislar el núcleo peatonal principal, afectando esta medida a vías como Plaza de los Carrillos, con bloqueo del acceso desde Ramírez de Arellano hacia la Plaza de San Miguel y desvío obligatorio hacia la calle Osario. Acceso restringido exclusivamente a residentes.

En la calle San Álvaro-calle Cruz Conde habrá corte de salida vehicular hacia la Plaza de las Tendillas y se invertirá el sentido ordinario de la calle Ramírez de Arellano para canalizar la circulación de salida por Plaza de los Carrillos y calle Osario. Además, en la calle Barroso-Plaza de San Juan se cierra la circulación en dirección a las Tendillas y se establece el itinerario alternativo por Ángel de Saavedra, Juan Valera, Santa Victoria, Duque de Hornachuelos y Claudio Marcelo.

En los accesos directos a Tendillas (calles Málaga y Jesús María) se procederá a la instalación de vallado estanco con señalización de prohibición de acceso en las confluencias críticas; en la calle Cruz Conde-Ronda de los Tejares habrá un control estricto del perimetro de seguridad para evitar intrusiones en la zona de mayor acumulación peatonal, y en la calle Alfonso XIII-calle Carbonell y Morand habrá un corte preventivo ante masificación del entorno desviando el tráfico general hacia la Plaza de Colón.

Cabe destacar que se mantendrán de forma permanente libres de obstáculos y transitables para servicios de emergencia (Policía, SPEIS, Protección Civil y Sanitarios) tres ejes clave: calle Cruz Conde (hacia Ronda de los Tejares), calle Gondomar (hacia Bulevar del Gran Capitán) y calle Claudio Marcelo (hacia Capitulares). Además, de ser necesario por motivos de seguridad o accesibilidad universal, se activará la retirada de terrazas o veladores.

Una vez finalizadas las concentraciones y evacuada la zona centro de manera segura, el mando operativo ordenará la retirada progresiva y escalonada de las restricciones, priorizando la total normalización del tráfico rodado en el menor tiempo posible.