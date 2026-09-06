La Policía Local de Córdoba identifica a cuatro personas por actos vandálicos en la Puerta del Perdón de la Mezquita Catedral. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba, en el marco de su dispositivo de vigilancia del centro histórico del municipio, ha identificado a cuatro jóvenes como presuntos responsables de un acto vandálico en el entorno de la Mezquita-Catedral. Concretamente, las labores de localización se han iniciado tras tener conocimiento, a través de los avisos de varios ciudadanos, de que estas personas habrían subido a los postes de mármol situados frente a la Puerta del Perdón.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, los agentes han identificado a las cuatro personas, que han sido propuestas para sanción de acuerdo con la Ordenanza de Convivencia impulsada por el consistorio. Concretamente, la citada norma incluye en su capítulo segundo una amplia variedad de conductas tipificadas como infracción a fin de proteger el uso racional del espacio público.

Así, entre las mismas se incluye la "manipulación, alteración o deterioro de monumentos y edificios públicos, además de los basamentos, pedestales, columnas, cruces, azulejos conmemorativos y otros hitos identificativos que componen el patrimonio artístico-monumental de la ciudad".

Asimismo, la propuesta para sanción será evaluada por los técnicos municipales para comprobar el nivel de gravedad o la posible concurrencia de acciones vandálicas reiterativas por parte de las personas identificadas. De acuerdo a esa valoración, se impondrá la correspondiente sanción, que en los casos más graves puede ser de hasta 3.000 euros, según lo recogido en la Ordenanza de Convivencia de Córdoba.

En este sentido, la delegación de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba ha desarrollado esta actuación en comunicación permanente con el Cabildo Catedral de Córdoba, como entidad gestora de la Mezquita Catedral. Así, ambas instituciones se han congratulado por la efectividad del dispositivo de identificación y porque estas actitudes incívicas no queden impunes.

Al hilo, el concejal delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha incidido en que "la Ordenanza de Convivencia dota a nuestros agentes de Policía Local de un marco normativo para la persecución de actitudes incívicas que son perjudiciales para Córdoba, para sus barrios y para nuestra reputación como ciudad patrimonial".

En este contexto, el concejal ha subrayado que "la colaboración ciudadana ha sido clave para la localización e identificación de los cuatro individuos involucrados en este acto vandálico", por lo que ha animado a que toda la población "reporte a las autoridades cualquier prueba relacionada con actitudes incívicas en el futuro, pues cuando contamos con las pruebas, la actuación policial es mucho más sencilla".

Desde el pasado día 1 de septiembre, la Policía Local de Córdoba ha activado la fase de sanciones por la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, tras concluir una campaña intensiva de información y concienciación sobre la misma.