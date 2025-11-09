La Policía Local de Córdoba incauta 56 cajas de antidepresivos en un vehículo detenido en la calle Alfaros

Los antidepresivos incautados en la calle Alfaros de Córdoba por parte de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía de Local han intervenido un total de 56 cajas de medicamentos antidepresivos que eran transportados en un vehículo al que se le dio al alto en el entorno de la calle Alfaros.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el conductor de este turismo, que comparecerá por estos hechos en calidad de investigado y no como detenido, "no pudo acreditar ni la propiedad ni la prescripción de estos medicamentos ante los agentes".

Los hechos ocurrieron el pasado día 31 de octubre sobre las 02,00 horas en el entorno de la calle Alfaros, cuando los agentes detuvieron el vehículo al observar que circulaba "de forma errática y con las luces apagadas".

Una vez interceptado por los agentes, estos comprobaron que en el interior del turismo había "dos grandes bolsas cargadas de cajas de medicamentos" de los que el conductor no pudo acreditar su procedencia, lo que motivó que los agentes requisaran el material como medida cautelar hasta que éste pueda justificar su tenencia.