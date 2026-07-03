La Policía Local de Córdoba inicia una campaña informativa sobre la ordenanza de convivencia previa a la fase de sanción

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Córdoba en la Plaza Padres de Gracia, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba activa desde este viernes una campaña intensiva de información y concienciación sobre la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Esta iniciativa, que constituye una fase previa a la aplicación efectiva de las sanciones previstas en la norma impulsada por el gobierno municipal, llevará por lema 'Córdoba, Patrimonio de la Humanidad los 365 días del año'.

Para el delegado de Seguridad, Jesús Coca, "la campaña de sensibilización va a permitir resolver dudas de la ciudadanía y promover una auténtica cultura de civismo en los espacios públicos". No obstante, ha advertido de que mantendrán este dispositivo de información "hasta mediados de agosto, momento a partir del cual seremos implacables cada vez que se detecte un incumplimiento de la norma".

El texto aprobado prohíbe taxativamente el consumo de alcohol en los espacios públicos a los menores de edad. Igualmente, queda prohibida la concentración de personas consumiendo bebidas que pongan en peligro la convivencia fuera de las zonas y fechas establecidas oficialmente por el Ayuntamiento con motivo de fiestas populares. De igual modo, se restringe la venta de bebidas alcohólicas por parte de establecimientos hosteleros para su consumo fuera del propio local y de las terrazas debidamente autorizadas.

En lo relativo a la protección de los elementos urbanos, la normativa tipifica como infracción cualquier actitud vandálica que implique el deterioro del mobiliario. Asimismo, se prohíbe dañar, talar, romper o realizar inscripciones en los árboles y plantas de los jardines y parques de la ciudad. La ordenanza hace mención explícita también a la prohibición de realizar grafitis o colocar carteles, folletos o pancartas en semáforos, farolas o fachadas visibles de la vía pública sin autorización.

Por otra parte, se sanciona la realización de acrobacias con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas habilitadas. También queda prohibido bañarse o lavar objetos en fuentes públicas, al igual que la utilización de pirotecnia sin autorización y permanecer en espacios públicos desnudo, en ropa interior o con complementos que representen los genitales del ser humano.

Igualmente, la ordenanza de convivencia persigue el ofrecimiento persistente de servicios como tarot, masajes, tatuajes o la vigilancia de vehículos; al igual que la publicidad que presente de forma vejatoria a las personas.

MULTAS DE HASTA 3.000 EUROS

Tras concluir la fase de advertencia, la Policía Local comenzará a sancionar estas actitudes incívicas con multas que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros en los casos más graves.

"El objetivo no es otro que preservar el espacio público de Córdoba como un sitio de encuentro para todos", ha insistido Coca, recordando que "el texto definitivo que se aprobó en Pleno da un marco normativo para compatibilizar la seguridad, la protección de nuestro mobiliario, la habitabilidad en los barrios y la actividad turística".