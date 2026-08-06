La Policía Local de Córdoba recoge más de 500 infracciones en cuatro meses de control de Vehículos de Movilidad Personal

Archivo - Patinetes eléctricos retirados por la Policía Local de Córdoba a sus propietarios al principio de la campaña por incumplimiento de la normativa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo activado por la Policía Local de Córdoba para el control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) ha supuesto, hasta la fecha, el levantamiento de 512 actas de denuncia en la ciudad. Es el balance de los cuatro primeros meses de aplicación de esta campaña de refuerzo de la seguridad vial que persigue la adecuación a la normativa estatal y la reducción de los datos de siniestralidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, este refuerzo de vigilancia se activó tras un período en que los agentes realizaron labores de información, concienciación y aviso a los usuarios, incluso alertando a través de las redes sociales acerca de la normativa, que establece que todos los VMP deben contar con seguro de responsabilidad civil, así como estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT). De igual forma, está prohibido que los patinetes superen una velocidad de 25 kilómetros por hora o que circulen por aceras y zonas peatonales.

Por ello, el dispositivo policial ha reforzado los controles específicos para la detección de patinetes que se encontrasen en situación irregular, estuvieran estacionados indebidamente o generando un perjuicio para la movilidad. Los efectivos de la Policía Local han desplegado puntos en distintas localizaciones de la capital, especialmente aquellas diagnosticadas como de alto tráfico de vehículos de movilidad personal.

El delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha señalado como "fundamental" la labor que realizan los agentes como medida ejemplarizante. Así, ha destacado que "el número de infractores detectados en la calle disminuye mes a mes". De hecho, sólo entre abril y mayo se concentra el mayor número de actas, pues ascienden hasta las 405 denuncias. Mientras tanto, durante los meses de junio y julio, en los que el dispositivo específico ha continuado, se han registrado 107 denuncias.

"Aquel ciudadano que ha sufrido que se le retire el patinete o una primera sanción suele hacer lo posible por regularizar la situación de ese vehículo de movilidad personal", ha detallado Coca, "al tiempo que aquel que conoce las estrictas medidas que hemos adoptado, también se esfuerza por no recibir una primera multa".

Con todo, el concejal de Seguridad ha puesto de relieve que "además de asegurar de que los vehículos de movilidad personal que circulan por Córdoba se ajustan a normativa, con este dispositivo hemos querido mejorar la seguridad de las zonas peatonales". Coca ha llamado a "la responsabilidad de los usuarios de patinete y también de los conductores de vehículos a motor para que todas las modalidades de transporte convivan", aunque precisando que "es obligación proteger especialmente a los viandantes".

Los patinetes eléctricos tienen la consideración legal de vehículos y, como tales, sus conductores están obligados a cumplir con las normas de tráfico establecidas. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas de hasta 800 euros.