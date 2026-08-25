La Policía Local de Linares (Jaén) diseña un dispositivo de feria con 62 agentes e incorpora un dron y unidad canina

Presentación del Plan de Tráfico, Movilidad y Seguridad con motivo de la Feria de San Agustín. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El Plan de Tráfico, Movilidad y Seguridad diseñado por la Policía Local de Linares (Jaén) con motivo de la Real Feria de San Agustín, prevista del 27 de agosto al 1 de septiembre, contará con 62 agentes e incorpora un dron y una unidad canina.

La concejal de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda, y el intendente jefe del citado cuerpo, José Pereira, han presentado este martes los detalles de este dispositivo especial.

En cuanto a los principales aspectos, este año habrá nuevas zonas de aparcamiento disuasorio que permitirán facilitar el acceso al recinto ferial y, a la vez, reducir la presión de vehículos en las zonas más próximas.

Además, se dispondrá de un dron y una unidad canina "para mejorar las capacidades de los agentes y reforzar la vigilancia y la seguridad durante las celebraciones", según ha informado el Ayuntamiento.

Aranda ha detallado que para el dispositivo especial de feria se contará con 62 agentes de Policía Local para atender unos 400 servicios aproximadamente, a los que se sumará el voluntariado de Protección Civil para los momentos de más concentración de personas.

"Lo que pretendemos es que la feria sea lo más segura posible y que podamos responder con la mayor rapidez y eficacia ante cualquier incidencia. Por ello, y como ya se hizo el año pasado, se instalará nuevamente el Cecop --centro de coordinación de emergencias--, que permitirá mejorar la coordinación entre los distintos servicios y facilitar una respuesta rápida ante cualquier situación que pueda producirse", ha explicado.

La edil ha recomendado a la ciudadanía utilizar el transporte público siempre que sea posible y seguir en todo momento las indicaciones de Policía Local en materia de tráfico, accesos, estacionamientos y circulación.

"El recinto ferial será uno de los principales puntos de concentración de personas durante estos días, pero la ciudad no va a quedar en ningún momento desprotegida, ya que Policía Local continuará presente en el conjunto de la misma, prestando servicio como cualquier otro día y reforzando aquellos puntos donde sea necesario", ha afirmado.

Para el desarrollo de este plan especial resulta clave la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Emergencias y áreas municipales. Al respecto, ha indicado que la Feria de San Agustín, como gran evento multitudinario que es, supone un importante reto para la seguridad pública y requiere de una labor interdisciplinar en cuanto a seguridad ciudadana, tráfico y movilidad peatonal.

El jefe de la Policía Local ha señalado que, tras el éxito obtenido el año pasado, el dispositivo volverá a tener este año una unidad específica compuesta por agentes uniformados que centrarán sus funciones en todo lo relacionado con la actividad en la zona de casetas de feria. Por otra parte, agentes con formación específica en seguridad ciudadana serán los encargados de realizar diferentes funciones de manera preventiva.

También se prevé un dispositivo de control del ocio y la venta ambulante; el control de las zonas reservadas para labores de carga y descarga en el horario establecido, zonas reservadas al funcionamiento de transporte público, tanto autobús urbano como taxi, los cuales reforzarán líneas y horarios, así como la atención a los ciudadanos que deseen desplazarse al recinto ferial, uniendo los distintos barrios de la ciudad.

Junto a ello, se reforzarán los servicios específicos de protección a la mujer (Promupol) para una asistencia rápida y eficaz ante posibles casos de violencia de género.