La Policía Nacional y la Asociación Down presentan en Córdoba un calendario solidario para el año 2026

Presentación en la Comisaría Provincial del calendario solidario para el año 2026 a favor de la Asociación Down Córdoba.

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, junto a la comisaria principal de Policía Nacional, Dolores López, y el presidente de la Asociación Down, José Fabián, han presentado este lunes, en la Comisaría Provincial, un calendario solidario para el año 2026, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a apoyar los proyectos de la entidad.

La iniciativa, surgida de la colaboración entre la Policía Nacional y la Asociación Down Córdoba, tiene como objetivo recaudar fondos y visibilizar la labor en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Como ha dicho la jefa provincial, "este calendario no sólo marca los días del año, sino que también es un reflejo de cooperación institucional para inclusión social y es muestra del compromiso de la Policía Nacional con la comunidad y con todos los colectivos".

Las imágenes del calendario han sido tomadas en puntos emblemáticos de la ciudad, tales como Medina Azahara, el Arco del Triunfo y el Templo Romano, poniendo en valor el patrimonio local, y en el mismo han participado miembros de la Asociación, de todas las edades, así como policías nacionales de gran parte de las áreas de la Comisaría Provincial, como la Delegación de Participación Ciudadana, Policía Judicial, Científica, Seguridad Ciudadana, Extranjería, la Unidad de Documentación, el Tedax y los guías caninos, entre otros.

Tanto la jefa provincial como el presidente de la Asociación Down han destacado "el espíritu solidario y la implicación de todos los participantes".

EL PRECIO, 5 EUROS

El calendario solidario está disponible para la venta desde este lunes, siendo el precio de cinco euros, destinándose la recaudación íntegra a seguir impulsando los programas y actividades que ayudan a mejor la calidad de vida, autonomía y las oportunidades de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Podrá adquirirse en diversos puntos de venta habilitados en la ciudad, como son la sede de la Asociación Down de Córdoba, en el Gabinete de la Comisaría Provincial situada en la Plaza de la Policía Nacional, así como en un 'estand' habilitado para tal fin en la puerta de acceso a El Corte Inglés de Ronda Tejares.

Desde la organización se ha animado a la ciudadanía a colaborar con esta campaña, "que busca tanto recaudar fondos como sensibilizar la inclusión y los valores de diversidad e igualdad".