La Policía Nacional celebra en Granada el Día de la Seguridad Privada haciendo entrega de 73 menciones honoríficas

Los premiados por la Policía Nacional por el Día de la Seguridad Privada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este año en Granada el Día de la Seguridad Privada en el salón de actos de Caja Rural en un solemne acto en el que se ha hecho entrega de 73 menciones honoríficas, en distintas categorías, a miembros destacados vinculados al ámbito de la Seguridad Privada, tales como directores de seguridad, jefes de seguridad, vigilantes de seguridad y demás personal de empresas de Seguridad Privada. En dicho acto también se ha reconocido la "encomiable labor" de José Cruz López por su "dilatada trayectoria profesional vinculada al sector".

La implantación del Plan de Responsabilidad Social Corporativa de la Policía Nacional tiene como objetivo fomentar la integración de impactos positivos medioambientales, sociales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de la Policía Nacional para la implementación efectiva de la Agenda 2030. La competencia de la Policía Nacional en materia de control de la seguridad privada sigue constituyendo un mandato legal que se convierte en "una oportunidad para afianzarse como el cuerpo policial de referencia para el sector". De ahí que la labor de inspección sea considerada como la primera forma de colaboración, según ha valorado el Cuerpo en una nota.

Las 819 inspecciones para luchar contra el intrusismo han sido llevadas a cabo en establecimientos obligados, servicios de vigilancia, empresas de seguridad, despachos de detectives y centros de formación, entre otros. Se ha continuado trabajando decididamente en la prevención del intrusismo y hay que destacar que en este desempeño la Policía Nacional siente el apoyo de la comunidad de la seguridad privada, que exige una tolerancia cero ante formas alternativas ajenas a la legalidad.

Desde esta perspectiva, se realiza un control regular de los servicios prestados por empresas o personal que pueden no disponer de la autorización o habilitación necesaria para la prestación de los mismos, así como un barrido periódico de páginas web y redes sociales en búsqueda de empresas o personal que publicita de manera irregular los servicios propios del ámbito de la seguridad privada.

Las autorizaciones de las empresas y habilitaciones del personal de seguridad privada son actividades que la Ley atribuye a la Policía Nacional y supone un proceso que, si bien se materializa en la expedición de las correspondientes tarjetas acreditativas de tal condición, implica un trabajo minucioso de verificación de los requisitos que deben concurrir en una persona para ejercer como personal de seguridad privada.

Del mismo modo, y dentro del marco de aplicación el principio de complementariedad, con el proceso de habilitación se pretende acompañar las demandas del sector en lo que se refiere a recursos humanos disponibles.

Por otra parte, desde la Policía Nacional se colabora con el sector para asegurar una "formación permanente de calidad" y, junto a los contenidos habituales en este ámbito, se proponen actividades en materias de naturaleza variada que han adquirido importancia tanto operativa como estratégica, como la prevención de incidentes en eventos deportivos, la lucha contra los delitos de odio o la gestión de ataques a cajeros de metálico. Desde la adopción del Plan Integral de Colaboración con la Seguridad Privada, la Policía Nacional viene dando constancia de su compromiso por caminar la senda abierta por la Ley 5/2014 y de dar todo el sentido a la idea de complementariedad como vector de las relaciones entre la seguridad pública y la privada.

Además, la implicación de las empresas del sector de la seguridad privada y el personal vinculado a las mismas en la consecución de una sociedad más segura ha sido objeto de reconocimiento en nuestra provincia con la entrega de 73 menciones honoríficas a instancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

En esta ocasión los homenajeados pertenecen a distintas categorías de más de una veintena de empresas de seguridad, además de dos detectives privados. Se han entregado en total seis menciones honoríficas en su categoría A, mientras que en la categoría B ha sido reconocida la labor de otros 67 empleados de seguridad.

El comisario provincial en su intervención ha realizado un recorrido por los principales servicios meritorios, como la reanimación cardiopulmonar a un ciudadano que cayó desplomado en el Centro Comercial Granaíta, o la colaboración de un vigilante del Metro de Granada, gracias a la cual se consiguió detener a un delincuente multirreincidente.

Asimismo, ha reflexionado sobre los valores que han de guiar el camino de los profesionales, y que trascienden más allá del aspecto puramente laboral, animando a los presentes a realizar las tareas ordinarias de un modo extraordinario, y precisando que "la seguridad no es una estadística, no es un contrato en papel, sino la garantía de que la vida cotidiana pueda seguir sucediendo. Y en ese ecosistema, Policía Nacional y Seguridad Privada no somos compartimentos estancos, sino dos piezas del mismo engranaje".

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que "la seguridad privada constituye hoy un aliado para la protección de las personas, las infraestructuras y los servicios esenciales, desempeñando una labor complementaria y coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que resulta importante para afrontar con eficacia los retos de seguridad actuales".

En este sentido, ha subrayado que la "estrecha colaboración" entre la Policía Nacional y la Guardia Civil y los profesionales del sector ha permitido consolidar en Granada "un modelo de cooperación basado en el intercambio de información, la prevención y la respuesta conjunta ante amenazas que afectan a la ciudadanía".

Durante el desarrollo del acto se ha reconocido, por parte del sector de la Seguridad Privada en la provincia, a José Cruz López por su "encomiable labor" al frente de las responsabilidades en materia de seguridad privada a lo largo de su "dilatada trayectoria profesional".