Ganadores de la categoría absoluta de la carrera solidaria Ruta 091 de Córdoba. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Córdoba ha celebrado este sábado la III edición de la carrera solidaria Ruta 091, una mañana en la que el deporte y la solidaridad han ido de la mano y que ha reunido a más de mil participantes en la plaza de la Policía Nacional, punto de salida y meta de una prueba que este año tiene como entidad beneficiaria a la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía.

Según ha indicado la Policía en una nota de prensa, con la plaza llena de familias desde primera hora, fueron los niños y las niñas quienes inauguraron la mañana. Las dos carreras de la modalidad infantil, sobre distancias de 400 y 800 metros, arrancaron a las 10,00 y a las 10,15 horas entre los ánimos de un público entregado. Mientras que a las 10,30 horas llegó el turno de la categoría absoluta.

La jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, la directora de Enfermería y el jefe del servicio de Pediatría del Hospital Universitario Reina Sofía, así como responsables provinciales de Mupol y del Banco Santander, dieron la salida a los corredores y las corredoras.

La prueba absoluta, de unos 6,3 kilómetros, discurrió por algunos de los rincones más emblemáticos de Córdoba, como el casco antiguo, la zona de la Ribera y los alrededores de la Mezquita-Catedral, para regresar de nuevo a la Plaza de la Policía Nacional. Al término de las carreras se entregaron diplomas a los ganadores y las ganadoras de las categorías infantiles y trofeos a quienes subieron al podio en la categoría absoluta.

Durante toda la mañana, la plaza de la Policía Nacional acogió una exhibición de medios policiales en la que participaron, entre otros, la Unidad de Medios Aéreos, la Unidad de Prevención y Reacción, los especialistas Tedax, Participación Ciudadana y la Policía Científica.

Así, pequeños y mayores pudieron conocer de cerca los vehículos, el material y el trabajo que los agentes desarrollan a diario al servicio de la ciudadanía.

CARRERA SOLIDARIA

Por otro lado, la Jefa Provincial ha agradecido la respuesta de todas las personas que han corrido, han animado o han contribuido a través del Dorsal 0, así como el apoyo de las instituciones y empresas colaboradoras, que han hecho posible que esta tercera edición se convierta en una "ayuda real" para los niños y las niñas atendidos en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía y para sus familias.

La Ruta 091 es una iniciativa solidaria impulsada por la Policía Nacional desde 2017, que organiza carreras en diferentes localidades de todo el país con el objetivo de recaudar fondos para entidades sociales y humanitarias y de acercar la institución policial a la ciudadanía a través del deporte.

Con esta tercera edición, la Policía Nacional en Córdoba reafirma su vocación de servicio y cercanía con los vecinos y vecinas de la ciudad, y consolida la Ruta 091 como una cita ya habitual en el calendario solidario cordobés.