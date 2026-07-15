La Policía Nacional incrementa su plantilla en Granada y Motril con 50 agentes en prácticas para completar su formación

Acto de presentación de agentes en prácticas de la Policía Nacional en Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 50 policías, los cuales ya han culminado su periodo de formación teórica en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, se han incorporado a la provincia de Granada para completar su módulo de formación práctica que concluirá con su nombramiento como nuevos agentes de la Policía Nacional.

En concreto, 26 de ellos realizarán sus prácticas en la Comisaría Provincial de Granada y otros 24 en la Comisaría de Motril.

Todos ellos son componentes de la XLI promoción de la Escala Básica Tras la finalización del período de prácticas, a nivel nacional, se habrán incorporado como nuevos agentes de policía un contingente de más de 2.700 efectivos.

Todos esos agentes corresponden a la promoción de Escala Básica numero XLI, compuesta a nivel nacional por la suma de 2.770 agentes e integrada por un 27 por ciento de mujeres y un 73 por ciento de hombres.

De este total a nivel nacional serán incorporados a la provincia un total de 50 policías-alumnos entre ambos sexos.

De ellos, en la capital granadina, realizarán su módulo de prácticas 26 agentes, siendo 3 mujeres y 23 varones, mientras que en Motril recibirán formación práctica 6 mujeres y 19 varones, haciendo un total de 24.

Los policías alumnos, cuyas primeras prácticas han sido realizadas en Madrid durante la reciente visita de su Santidad el Papa, realizarán su periodo de formación en dependencias policiales hasta el mes de junio de 2027.

Durante el acto de presentación, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla Martos, ha dado la bienvenida a los nuevos policías en prácticas y ha incidido en la misión que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos y libertades de la ciudadanía.

Por su parte el comisario, jefe provincial de Granada, Rafael Rodríguez Pérez, se ha dirigido a los alumnos para decirles que esas "cuatro palabras grabadas a fuego en el frontispicio de Ávila, Servicio, Dignidad, Entrega y Lealtad, no son conceptos teóricos para aprobar un examen. Son el pilar de cada una vuestras actuaciones a partir de hoy".

El módulo de formación práctica para los 50 policías de la Escala Básica será de un año. Durante este periodo realizarán servicios en las distintas unidades y brigadas; Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Policía Científica e Información.

El objetivo del periodo de prácticas es que cada futuro policía conozca de una forma global los servicios de una comisaría, así como poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos.