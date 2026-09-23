La Policía Nacional de Jaén advierte del "importante incremento" de denuncias por intento de estafa a través de WhatsApp

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Jaén ha advertido a la ciudadanía del "importante incremento de denuncias por intento de estafa en el último mes", mediante la usurpación de cuentas de WhatsApp.

"Se han detectado que todas estas denuncias, que están afectando a usuarios de Jaén así como en otras partes del país, siguen un patrón común de uso fraudulento de cuentas de WhatsApp", ha informado este miércoles el CNP.

En concreto, los ciberdelincuentes utilizan la identidad digital de la víctima, haciéndose pasar por ella en alguna conversación reciente, para contactar con familiares, amigos o conocidos y solicitarles dinero, aprovechando la relación de confianza.

En la mayoría de los casos, la víctima conserva el acceso a la aplicación móvil, mientras que un tercero es capaz de enviar mensajes utilizando su identidad, coexistiendo la víctima y el autor en la misma cuenta, sin expulsión del usuario legítimo. Tampoco se observan sesiones desconocidas dentro de la función 'Dispositivos vinculados' de WhatsApp.

De este modo, la persona afectada sigue teniendo acceso a la aplicación y puede usarla con normalidad, mientras que sus contactos comienzan a recibir mensajes enviados desde dicha cuenta. En ellos se solicita que hagan una transferencia de dinero, facilitando, incluso, un número de cuenta bancaria que, en algunos casos, puede corresponder a una entidad extranjera.

"Los mensajes fraudulentos no aparecen en el terminal de la víctima de la usurpación de su cuenta. Sin embargo, los destinatarios reciben las peticiones de dinero dentro de conversaciones reales en el mismo chat. Para el receptor del mensaje todo parece legítimo, ya que lo recibe desde el número de teléfono habitual, con el nombre del contacto y la conversación mantenida anteriormente", ha explicado la Policía Nacional.

Además, según las víctimas de las cuentas afectadas, en ningún momento han proporcionado códigos de registro o PIN, tampoco han escaneado códigos QR ni vinculado de forma voluntaria su WhatsApp con otra persona.

RECOMENDACIONES

Ante estas denuncias registradas en las últimas semanas, desde el CNP se han trasladado algunos consejos, como actualizar la última versión de seguridad disponible y compatible con el sistema operativo del teléfono móvil, volver a instalar la versión actualizada de la aplicación WhatsApp y activar la verificación en dos pasos de dicha aplicación.

También se recomienda revisar de vez en cuando la función 'Dispositivos vinculados', aunque la ausencia de dispositivos desconocidos no debe interpretarse únicamente como prueba de que la cuenta no haya sido comprometida, y se debe cerrar cualquier sesión que no se reconozca.

Junto a ello, ha señalado la importancia de no facilitar códigos SMS, QR, de registro o de verificación a otra persona, así como contraseñas, datos bancarios o cualquier otra información sensible requerida a través de mensajes o llamadas sospechosas.

Por otro lado, en el caso de ser víctima de este intento de estafa, es conveniente avisar por otro medio alternativo a familiares, amigos y contactos para que ignoren cualquier solicitud económica y se debe reportar la suplantación a través de los mecanismos oficiales de soporte de WhatsApp.

Si se detecta que desde nuestra cuenta se están enviando mensajes que no hemos realizado, recopilar y conservar toda la información disponible (capturas de pantalla, números de teléfono, mensajes recibidos por nuestros contactos, fechas y horas). Y, finalmente, acudir a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia.

"La colaboración de la ciudadanía resulta fundamental para evitar este tipo de comunicaciones fraudulentas puedan generar perjuicios económicos a familiares, amigos y otros contactos de las personas afectadas. Ante cualquier solicitud de dinero recibida por WhatsApp que resulte inesperada o sospechosa, comprueba siempre su autenticidad por otra vía, antes de realizar ningún pago", ha recalcado la Policía Nacional.