La Policía Nacional pone en marcha en Córdoba un dispositivo especial de Comercio Seguro de cara a la Navidad

Presentación de la nueva fase del Plan Comercio Seguro de la Policía Nacional en Córdoba con motivo de las fiestas de Navidad en las que se intensificará la presencia policial ante la previsión de un considerable aumento de la actividad comercial. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Córdoba pone en marcha una nueva fase del Plan Comercio Seguro con motivo de las fiestas de Navidad en las que se intensificará la presencia policial ante la previsión de un considerable aumento de la actividad comercial.

La presentación del dispositivo de seguridad ha tenido lugar en el Centro Comercial Abierto de La Viñuela, un dispositivo diseñado específicamente para el período de compras navideñas, en el que han estado presentes la subdelegada de Gobierno en la provincia, Ana López; la jefa provincial, María Dolores López, y el presidente del Centro Comercial, Manuel Calvo.

En el mismo participará tanto personal policial uniformado como de paisano, pertenecientes a las áreas de Seguridad Ciudadana, de Policía Judicial, de Seguridad Privada y de la Delegación de Participación Ciudadana de Córdoba. La Comisaría Provincial pretende así potenciar la presencia policial en polígonos industriales, en centros y zonas comerciales así como en lugares zonas de considerable afluencia de personas.

El objetivo no es otro que evitar el incremento de infracciones penales y mejorar la prevención de hechos delictivos de los que pueden ser víctimas tanto los comerciantes como sus potenciales clientes, principalmente los hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza y fraudes, además de contribuir al mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana e incrementar los niveles de atención y colaboración ciudadana.

Por su parte, la Delegación de Participación Ciudadana ha incrementado los contactos con los comerciantes y ciudadanía, al objeto de difundir consejos preventivos de seguridad y aportar información útil con el fin de reforzar dicha seguridad durante estas fechas navideñas, habiéndose realizado casi 500 contactos durante el reciente período del Black Friday.

Dicho dispositivo se puso en marcha el día 1 de diciembre y está previsto que se mantenga hasta el día 11 de enero de 2026, involucrando a casi 250 policías nacionales en Córdoba y en Lucena-Cabra.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Uno de los consejos principales que pueden ayudar en estas fechas, dada la aglomeración de personas que se suele producir, es mantener a los más pequeños siempre vigilados para evitar perderlos de vista. Recordar igualmente que estos días las zonas comerciales y de ocio son un entorno perfecto para la actuación de carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes.

Por ello, recomiendan nunca sacar dinero del banco a requerimiento de desconocidos, aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio; dudar de personas que le hagan creer que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería, posiblemente se tratará del timo del tocomocho; prestar atención a las personas que tengan actitud vigilante; mantener controlados los efectos de mayor valor, y extremar la precaución en momentos de mayor afluencia.

Si en este período navideño va a visitar a familiares o irse de vacaciones, no olvide cerrar con llave la puerta de su vivienda, y no sólo con el 'resbalón'. Además no deje señales visibles de que su casa está desocupada, no baje totalmente las persianas e instale programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión, y, por supuesto, no divulgue su ausencia.

Y si usted ha sido víctima, contacte a la mayor rapidez posible con el 091 y acuda a una Oficina de Denuncias para poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.