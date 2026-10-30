La Policía Nacional prepara en Córdoba un dispositivo preventivo para una celebración tranquila de Halloween

Dos agentes de la Policía Nacional en motocicleta, integrados en un dispositivo preventivo en la calle Capitulares, ante el Templo Romano y el Ayuntamiento de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha preparado en Córdoba un dispositivo especial de seguridad, con motivo de la celebración de Halloween, para favorecer el desarrollo tranquilo de la misma, y que se llevará a cabo este fin de semana, contando con efectivos policiales en aquellos puntos donde se prevé una mayor afluencia de personas.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, en el marco de la planificación habitual de seguridad para acontecimientos que congregan a un elevado número de ciudadanos, "este dispositivo que se organiza de manera preventiva tiene como objetivo garantizar la seguridad, prevenir posibles incidentes y favorecer el normal desarrollo de las distintas actividades y celebraciones".

La Policía Nacional ha recordado la importancia de "disfrutar de estas celebraciones con responsabilidad y seguir las indicaciones de los agentes, cuya presencia estará orientada a velar por la seguridad de todos".

Junto a ello, ha ofrecido una serie de consejos "para disfrutar de un Halloween con seguridad", como el ve "vigilar a los menores", de forma que estén "siempre acompañados de un adulto, especialmente en zonas concurridas, y establecer un punto de encuentro en caso de separación, así como anotar un teléfono de contacto en el brazo o en un papel dentro del bolsillo".

También recomienda la Policía Nacional prestar "atención a las pertenencias", siendo importante "extremar las precauciones con bolsos, carteras y teléfonos en lugares con gran afluencia de personas", siendo también aconsejable usar "disfraces seguros", procurando "que permitan una buena visibilidad y movilidad, evitando elementos que puedan provocar caídas o accidentes".

Ante cualquier emergencia, por último, "avisar a la Policía Nacional", a sus "agentes a pie de calle o a través del teléfono 091", recordando en este punto que "la colaboración ciudadana es fundamental para que estas celebraciones transcurran con normalidad y seguridad".