La Policía Nacional presenta en Montilla (Córdoba) la nueva Unidad Vidoc para expedir el DNI y el pasaporte en el acto

MONTILLA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, junto a la jefa provincial de Policía Nacional, María Dolores López, han presentado este martes en la localidad de Montilla una de las dos unidades Vidoc (vehículo integral de documentación) de las que dispondrá la Policía Nacional en la provincia.

El acto de presentación ha tenido lugar en las dependencias de la Policía Local de Montilla, donde, junto al alcalde, Rafael Llamas, han presentado esta nueva unidad, que se trata de un vehículo policial dotado del material necesario para expedir tanto el DNI como el pasaporte en el acto, igual que si se acudiese a una Oficina de Documentación fija, lo que supone una ventaja al no tener que desplazarse, ampliando así el servicio a las poblaciones que no disponen de dependencias de Policía Nacional.

El primer Vidoc está operativo desde mediados del mes de septiembre y hasta el día de hoy ha acudido a las localidades de Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Fernán Núñez y Montilla, teniendo previsto acudir al menos a otros 15 municipios.

Tanto la jefa provincial como la subdelegada del Gobierno han destacado el compromiso de la Policía Nacional con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas previsto para el período 2021-2025, dentro del que desarrolla diversas líneas de trabajo con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública y la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y a las empresas.

Entre los proyectos planteados, uno de los más relevantes es el de la Unidad Vidoc, financiado íntegramente por la Unión Europea (UE) a través de los Fondos Europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ATENCIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE CIUDADANOS EN MENOS TIEMPO

Con este nuevo sistema de expedición, se reducen a la mitad los desplazamientos a los municipios y se incrementa el número de ciudadanos atendidos, mejorando la calidad del servicio prestado, acercando la Policía Nacional a todos los rincones del país. El objetivo es asegurar que servicios públicos tan esenciales como la expedición de documentos de identidad estén disponibles para todos los españoles, independientemente del lugar de residencia.

La Policía Nacional ostenta en España la competencia exclusiva de la expedición del DNI y del pasaporte, documentos que se confeccionan en las unidades de Documentación, que se encuentran en todo el territorio nacional. El año pasado, con el DNI Móvil se prestó servicio a más de 400.000 personas en la provincia, expidiendo casi 12.000 documentos, cifra que pretende superarse este año con estas dos unidades Vidoc.

Desde su funcionamiento en Córdoba, se han expedido 317 documentos, entre DNI y pasaporte, previendo la producción de unos 45 documentos diarios siempre que el servicio se desarrolle con normalidad y las circunstancias lo permitan.