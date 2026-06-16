La Policía Nacional reivindica el día de las víctimas del terrorismo para "mantener viva" y "honrar" su memoria

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este martes, 16 de junio, la conmemoración del 'Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional', un acto que nace con el objetivo de "mantener viva su memoria" y rendir tributo "a los hombres y mujeres que dieron su vida por la seguridad y libertad" del país.

Según ha expresado el Cuerpo en una nota de prensa, el acto ha estado presidido por el Jefe Superior de Policía Nacional en Andalucía Occidental, Jesús María García Muñoz, y ha tenido lugar en el Parque de los Príncipes de Sevilla.

También han asistido el subdegelado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y representantes de la Policía Nacional de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.

Durante el desarrollo, han rendido homenaje a las víctimas y han recordado a las familias que "perdieron a un ser querido". En contexto, la Dirección General de la Policía instauró el pasado año 2024 la conmemoración para "honrar a las mismas y a sus familiares".

Esta cita ha sido constituida como el tercer gran evento institucional que celebre anualmente la Policía Nacional, junto con el aniversario de su creación, el 13 de enero, y la festividad de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre.