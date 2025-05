La Policía Nacional vela por la seguridad ciudadana durante la Fiesta de los Patios cordobeses

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional refuerza la seguridad durante la fiesta de los Patios de Córdoba, que se desarrollan desde el día 5 hasta el 18 de mayo en numerosos puntos de la capital, para garantizar una celebración pacífica y ordenada de esta fiesta y lo hace volcándose en los puntos de mayor acumulación de personas.

En mayo Córdoba lleva a cabo numerosos eventos de gran interés turístico, como son la fiesta de las Cruces, los Patios o la Feria. Desde el lunes, 63 patios ubicados en distintos lugares de Córdoba abren sus puertas a todas aquellas personas que quieran visitarlos.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, debido a la gran afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros que acoge la ciudad durante este mes, se ha reforzado la seguridad, incrementando la presencia policial para garantizar el mantenimiento del orden público y para la prevención de la delincuencia, principalmente hurtos al descuido y otras actividades delictivas que puedan acaecer como consecuencia de la gran aglomeración de público.

Para ello, los funcionarios de diversas áreas operativas, principalmente de Seguridad Ciudadana, realizan patrullas preventivas por las zonas de los patios y calles adyacentes, para garantizar la seguridad de todos los asistentes al evento y que se desarrolle con total normalidad y sin incidentes, a la vez que se potencian los contactos con colectivos relacionados con la festividad, comercios, guías turísticos, hoteles y asociaciones vecinales de las zonas donde tiene lugar la festividad.

La Policía Nacional proporciona consejos de seguridad para evitar ser víctima de algún delito, de manera que en los lugares públicos y espacios concurridos cuiden sus pertenencias, manteniéndolas siempre a la vista, y evite hacer ostentación de riqueza o pertenencias.

En la calle insta también a no intervenir en juegos de azar ni acepte 'gangas' y desconfíe de ayudas sospechosas que pueden ser argucias para robarle; proteja su bolso o cartera en los transportes públicos y en las grandes aglomeraciones; si utiliza vehículo, evite dejar objetos de valor a la vista en el interior del mismo. Cuando estacione, procura elegir los lugares más transitados e iluminados.

En el hotel o apartamento, no deje a la vista dinero u objetos de valor, y utilice las cajas de seguridad si es posible y en las zonas comunes, vigile su equipaje y objetos personales; si va a reservar sus vacaciones por Internet, evite hacer reservas en páginas que no le generan confianza y desconfíe de las gangas de última hora. Haga solo pagos a través de plataformas seguras. Y principalmente, no publique en las redes sociales sus planes de vacaciones.

La Policía recomienda, en caso de ser víctima de un delito, pedir ayuda llamando a la Policía Nacional (091) o con una denuncia, ya sea presencialmente o a través del teléfono 902102112, donde se ofrece atención en varios idiomas.

La Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía la aplicación móvil Alertcops, de uso gratuito que actúa como canal bidireccional entre el ciudadano y la Policía Nacional, permitiéndonos recibir alertas de delitos y situaciones de riesgo.