El pool ignorará a la geopolítica y mantendrá los precios de verano e invierno sobre 100 euros/Mwh, según Tempos Energía

Archivo - Una central eléctrica, en una imagen del archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pool eléctrico ignorará los últimos acontecimientos geopolíticos y mantendrá tanto los precios de verano como los de invierno cerca de los cien euros el megavatio hora, con máximos absolutos que alcanzan los 89,40 euros el megavatio hora para el periodo estival y los 94 euros para los últimos meses del año.

Según ha explicado el director general de la consultora Tempos Energía, Antonio Aceituno, "mientras que el gas se precipita por la retirada de la prima de guerra, la electricidad del verano e invierno sigue mirando un balance que el memorando no toca". En concreto, ha señalado que "el verano ya está sentenciado a consecuencia del calendario y, aunque la paz fuese sólida y duradera, no puede bajar el termómetro que decide los precios de estos meses".

Desde la consultora han incidido en que, "aunque el estrecho de Ormuz fluyera mañana mismo, no lo haría a pleno rendimiento y como mucho se recuperaría al 80 por ciento". Desde el último informe ofrecido por la empresa, el verano se resuelve alrededor de los cien euros megavatio hora, el mismo nivel que hace tres años.

En este sentido, Aceituno ha advertido que, "pese a la corrección reciente, el gas no está barato y sigue por encima de los 40 euros". La previsión para el tercer trimestre es firme "este verano costará un 50 por ciento más que el pasado".

EL INVIERNO MÁS CARO EN TRES AÑOS

Según ha indicado el experto, el invierno llegará con los "depósitos medio vacíos y sin que nadie quiera llenarlos". Los almacenamientos europeos de gas se encuentran al 45,6 por ciento de capacidad frente al 54,4 por ciento de hace un año; catorce puntos por debajo de la media de la última década.

Así, ha subrayado que, "sin un diferencial favorable entre el gas de verano y el de invierno, no hay incentivo económico para llenar los depósitos". A ello se le suma la competencia de Asia, "mientras el precio asiático pague más que el europeo, Europa tendrá que cotizar por encima para atraer buques que necesita antes del frío".

Ante esta situación, el invierno puede entrar en 'shock' y alcanzar los 100 euros megavatio la hora, el precio más caro de este periodo los últimos tres años, "con precios hasta 1,5 veces por encima del anterior invierno", según ha apuntado el experto.

"Solo con una larga lista de condicionantes el invierno puede obtener mejores precios eléctricos y aún así, no nos devuelve un invierno barato", ha precisado. Con la consolidación de la paz más allá de los 60 días, Ormuz funcionando a pleno rendimiento, sin incorporar nuevas tasas, recuperando Qatar para que el diferencial de los precios de gas entre verano e invierno activen los depósitos, se puede plantear "en el mejor de los casos, un invierno en los 70 y 75 euros el megavatio hora".

LOS FUTUROS IGNORAN AL GAS

Con respecto a los futuros eléctricos, los contratos anuales más lejanos "han dejado de escuchar al gas por completo". Mientras el gas se desploma registrando su mayor caída en seis meses pasando de los 50 euros a hundirse por debajo de los 41 euros, la electricidad del verano sube por motivos físicos. "El calor hace que se dispare la demanda de refrigeración y reduce la capacidad de las centrales nucleares de Francia, obligando a usar más gas que fija el precio en las horas punta", ha señalado el director general de Tempos Energía.

Por su parte, el último trimestre presenta "el producto más caro de toda la curva y el que mejor resume la fractura con un gas que se desploma, con un invierno que no escucha, alcanzando el techo histórico en los 94 euros el megavatio hora". Según las previsiones de los futuros, el primer trimestre del 2027 daría como resultado "el invierno más duro que corrige cinco veces menos que el gas y avisa que no será barato". Este sería el punto de máxima tensión de la curva, cerrando en los 71,95 euros el megavatio la hora.

LA ENERGÁ EÓLICA, DESACTIVADA

El precio del pool eléctrico ha registrado un cambio de tendencia a partir del 13 de junio. Durante la primera parte del mes, los precios registraron descuentos, alcanzando el precio más bajo con 29,55 euros el megavatio hora, mientras que el máximo registrado ha sido de 98,31 euros el megavatio hora, tan solo cuatro días después.

Según ha apuntado el experto, "la clave está en la caída de la producción de energía eólica". "Con la subida de las temperaturas, el aire ha ido perdiendo densidad y ha dejado de actuar con fuerza". Una ola de calor no solo dispara la demanda, sino que desactiva la tecnología verde más equilibrante, ya que la energía solar no ha logrado compensar la falta de viento en las horas nocturnas y los ciclos combinados han entrado con fuerza encareciendo el mercado, haciendo que la media del mes se sitúe en los 61,80 euros el megavatio hora.

EL BRENT, DETERMINADO POR CONFLICTOS

Con el memorando de paz entre Estados Unidos e Irán ya firmado, la pregunta que se hacen los analistas es "cuánto tiempo pasará hasta que la confianza y la normalidad regresen al Brent". Desde Tempos Energía valoran como uno de los escenarios posibles, un mercado que represente a una normalidad media del gas y en donde el precio del barril de brent pueda estar entre los 72 y 85 dólares.

Para el CEO de Tempos Energía, este escenario "es el más probable" y corresponde a una normalización a medio camino. Según ha expuesto, "el petróleo embalsado saldría y presionará los precios a la baja, aunque el miedo no se disipa por completo ya que el conflicto del Líbano sigue ahí, y las minas tardarán semanas en despejarse". Con todo, el mercado no regresaría a su zona de confort de manera previa a la guerra.

Un hipotético escenario alcista presentaría al Brent entre los 95 y 115 dólares. Esta posibilidad tendría lugar a consecuencia de la ruptura de la tregua y la decisión de Irán de mantener Ormuz cerrado tras posibles bombardeos al sur del Líbano por parte de Israel. La financiera estadounidense Morgan Stanley expone "la fragilidad del mercado" y apunta a que "en septiembre solo habrá vuelto la mitad del petróleo perdido".

Por otro lado, el escenario bajista puede hacer retroceder al precio entre los 60 y 72 dólares el barril "si es que la oferta embalsada se libera de golpe y la demanda lo absorbe". La clave de este escenario se encontraría en que China continúe manteniendo sus importaciones en 7,8 millones de barriles diarios mientras que sus refinerías operan con pérdidas y rechazan el crudo iraní a pesar de los descuentos. "Si Pekín no activa sus compras al ritmo que el Golfo recupera la producción se adelantarán en el calendario hundiendo el precio hacia el precio más bajo del ejercicio", ha señalado Aceituno.