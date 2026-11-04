El portal del SAIH Guadalquivir supera los 7,3 millones de visualizaciones en el último año

Archivo - Imagen de archivo del embalse del agrio de Aznalcóllar (Sevilla). - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portal del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha superado los 7,3 millones de visualizaciones entre octubre de 2025 y octubre de 2026, con más de 264.000 usuarios durante este periodo.

Según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en una nota, estas cifras reflejan el interés por la información hidrológica de la cuenca y la consolidación de esta plataforma como herramienta de consulta para conocer la evolución de las lluvias, los caudales de los ríos y el estado de los embalses.

Una parte importante de esta actividad se concentró en los primeros meses de 2026, coincidiendo con los episodios de borrascas y precipitaciones registrados en la cuenca. Solo durante enero y febrero, el portal contabilizó 3.970.942 visualizaciones, lo que supone más de la mitad de las registradas en el periodo analizado y pone de manifiesto la importancia de disponer de información hidrológica actualizada durante situaciones de lluvias intensas.

Los datos también reflejan una elevada actividad de consulta en los dos últimos años. Durante el conjunto de 2025, el portal registró cerca de seis millones de visitas, mientras que entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de 2026 ya se han contabilizado más de seis millones, superando así la cifra correspondiente a todo el ejercicio anterior.

Entre los contenidos más consultados figuran el mapa de lluvias, los aforos, los datos históricos y la información sobre los niveles de los embalses, herramientas que permiten seguir la evolución de las precipitaciones, los caudales y las reservas de agua en la cuenca.

Durante 2026, el servicio de atención a usuarios ha gestionado 65 solicitudes de datos y 87 consultas, con tiempos medios de respuesta de 0,9 y 0,4 días, respectivamente, lo que refleja la agilidad con la que se atienden las demandas de información.

SAIH: CLAVE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN HIDROLÓGICA

El éxito de uso del portal refleja también la importancia de una herramienta esencial para la gestión del agua en la cuenca. Operativo desde 1998, el SAIH del Guadalquivir permite conocer en tiempo real las precipitaciones, los caudales de los ríos y el estado de los embalses, facilitando tanto la gestión de avenidas como la explotación de los recursos hídricos.

El desarrollo del SAIH forma parte de uno de los mayores procesos de modernización de la gestión hidrológica emprendidos en España durante las últimas décadas. La implantación de estos sistemas comenzó en 1983 con el impulso de la Dirección General de Obras Hidráulicas, dentro del Plan General de Seguridad y Explotación de Presas del Estado, y se extendió progresivamente a las distintas cuencas hidrográficas del país.

La primera experiencia se desarrolló en la cuenca del Júcar, donde el sistema entró en funcionamiento en 1989. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desarrolló su propio sistema durante la década de los noventa.

Entre 1994 y 1998 ejecutó el proyecto de implantación, que permitió desplegar una amplia red de estaciones de control y comunicaciones por toda la cuenca. Desde entonces, el sistema ha experimentado sucesivas ampliaciones y mejoras tecnológicas hasta convertirse en una herramienta estratégica para la gestión hidrológica.