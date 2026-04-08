La portavoz municipal en Granada capital entra como cabeza de lista de Vox y López Olea repite como número dos

Beatriz Sánchez Agustino, de Vox, atiende a los medios. Archivo. - VOX

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este miércoles su lista electoral por la provincia de Granada para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que encabezará la actual portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, y que tendrá de nuevo como número dos al portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Ricardo López Olea.

En las últimas elecciones autonómicas de 2022 la lista estuvo encabezada por Macarena Olona, que renunció al acta unos meses después tras anunciar que abandonaba la carrera política por motivos de salud.

Fue sustituida en el Parlamento andaluz por Cristina Alejandra Jiménez, que repite como número tres en la candidatura granadina.

Desde Vox explican que esta lista integra representantes de numerosos municipios y comarcas de la provincia de Granada, con presencia de Granada capital, los municipios del área metropolitana, Motril, Baza, Loja o Guadix.

Beatriz Sánchez Agustino (1972), afiliada a Vox desde 2014, es coordinadora de la formación en la capital y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento granadino, del que es concejal desde 2019.

Sánchez Agustino es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada desde el año 2000. Cuenta, además, con una larga trayectoria profesional tanto en asistencia y dirección técnica como en obra, destacando en la gestión y organización de equipos y en la ejecución de grandes obras.

El número dos de la candidatura es Ricardo López Olea. Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox Andalucía y diputado por Granada durante la XII Legislatura del Parlamento de Andalucía, es presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de VOX en Granada.

López Olea es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y abogado colegiado desde el año 1994. Además, es experto Universitario en práctica jurídica por la Universidad de Granada.

Cristina Alejandra Jiménez, número tres de la candidatura, ha sido diputada de Vox por Granada y vicepresidenta tercera en el Parlamento de Andalucía en la XII Legislatura del Parlamento de Andalucía.

Licenciada en Derecho, fue diputada de la formación en la Diputación Provincial de Granada y concejal en los ayuntamientos de Maracena y Peligros.

Tras la aprobación de las listas por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Vox celebra este jueves el acto de presentación de candidatos, con la presencia del presidente del partido, Santiago Abascal.

Será en Málaga, donde la dirección de Vox ha convocado también a los miembros del CEN y del Comité de Acción Política, que se reunirán por la mañana acompañados por los portavoces nacionales y regionales de la formación.

A las 12,00 horas se harán una foto de familia y a las 12,15 horas comenzará la reunión, que culminará con una declaración a medios del secretario general, Ignacio Garriga. Ya por la tarde, a las 19,30 horas, se celebrará el acto de precampaña en la Plaza de Mateo Luzón.