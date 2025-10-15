El portavoz del PSOE en Loja (Granada) relaciona la renuncia de Camacho con "la división interna" en su gobierno

LOJA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE de Loja (Granada), Antonio García, ha indicado este miércoles que la dimisión del alcalde saliente, Joaquín Camacho, del PP, refrenda "la división interna dentro de su equipo de gobierno", que ha derivado, con la compaginación de este cargo al que ahora ha renunciado con el de senador, en "un desgobierno más que evidente".

En un audio remitido a los medios tras la dimisión del alcalde de Loja, de la que ha tomado conocimiento este miércoles el pleno de la corporación local de este municipio del Poniente de Granada, García ha indicado que "es un hecho lamentable que viene a refrendar lo que venimos denunciando desde hace más de año y medio" en relación con la "división interna" y la compaginación de cargos.

Ambas cuestiones, ha proseguido García, "han provocado un desgobierno más que evidente en la ciudad de Loja", que ha sufrido un "retroceso" que ha sido, ha agregado "más que evidente", con los lojeños como "los grandes perjudicados de esta situación interna del PP".

Asimismo, "nos preocupa mucho el hecho de que el alcalde hoy haya dicho que lo que va a empezar a partir de ahora es un punto y seguido", ha indicado el portavoz del PSOE, para quien "Loja no necesita una continuación de las políticas del señor Camacho" sino "un cambio radical", también en sus actuaciones.

"Queremos que Loja vuelva a crecer y a ser un referente dentro de la provincia de Granada", ha concluido García. Está previsto que Camacho sea sustituido a principios de la semana que viene por Joaquín Ordóñez, edil del PP, que gobierna con mayoría absoluta en la ciudad.