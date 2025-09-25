Portavoz del PSOE-A rechaza "lecciones" de Moreno y su "tonito" hacia ella y él le reprocha su "perfil un tanto radical"

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 25 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno y preg - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha expresado este jueves su rechazo a todas las "lecciones" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), le pueda trasladar en materias como la igualdad, y le ha afeado además el "tonito" con el que se dirige a ella en las sesiones de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, unas críticas a las que el jefe del Ejecutivo autonómico ha replicado reprochando el "perfil un tanto radical" de la también vicesecretaria general del PSOE-A.

Así ha sucedido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno del PP-A, y en el turno de la pregunta de la portavoz socialista al presidente de la Junta, que María Márquez ha iniciado reprochando a Moreno el voto en contra de los diputados del PP en la Mesa del Congreso a la iniciativa que permitirá la desclasificación de documentos del archivo de la Cámara baja que podría servir para esclarecer la autoría del "asesinato" del joven Manuel José García Caparrós por disparos de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

Así, Márquez ha espetado a Moreno que ha votado en contra de los derechos "de un Hijo Predilecto de Andalucía, y eso le va a perseguir siempre", le ha advertido.

En su réplica, el presidente le ha dicho a la portavoz socialista que "el mayor ultraje que se le ha hecho a Andalucía no ha sido la votación del otro día", sino que "una andaluza" --en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero-- "le haya concedido privilegios a los más ricos en detrimento de los más pobres".

Seguidamente, Moreno ha recomendado a la portavoz socialista que "no manoseen más", porque "mire lo que les ha pasado con las mujeres, con la 'Ley del sólo sí es sí'", con la que "1.500 presos, personas que tenían delitos sexuales, han salido a la calle".

Además, Moreno ha preguntado a Márquez si "le parece bien que el Gobierno haya callado ante el sufrimiento de cientos de mujeres" a quienes "no les funcionaban" las pulseras antimaltratadores, y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga "sin dar ninguna explicación".

PSOE-A VE A MORENO "CLARAMENTE" EN UNA "CARRERA ELECTORAL"

La portavoz socialista ha afeado a Moreno que "no desaprovecha ninguna oportunidad para atacar" a la vicepresidenta primera del Gobierno, y le ha afeado estar "como el rey Baltasar" --al que el presidente de la Junta encarnará en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla el próximo mes de enero-- "tirando caramelos con anuncios" que la dirigente del PSOE-A ha enmarcado en la "carrera electoral" en la que María Márquez cree que Moreno está "claramente" metido de cara a los próximos comicios autonómicos.

Dicho esto, ha indicado al presidente que se vuelca en anuncios porque "no tiene gestión que vender", y en esa línea ha criticado su gestión en materia sanitaria, y le ha acusado de "maquillar las listas de espera" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una cuestión por la que ha recordado que el Grupo Socialista ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, "porque queremos saber quién se está forrando a costa del sufrimiento de los andaluces", ha agregado.

María Márquez ha denunciado el "dato sangrante" de que las listas de espera para las personas enfermas de cáncer "han aumentado en Andalucía un 48%", pese a que Moreno, "cuando no era presidente, prometió a todos los andaluces que cuando a una persona le dijeran que tenía cáncer, en menos de un mes le iban a poner el tratamiento" contra esa enfermedad.

También ha afeado a Moreno las intervenciones, este pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, de los diputados andaluces del PP Elías Bendodo y Juan Bravo, que afearon a María Jesús Montero que "pagaba facturas de prostitutas con dinero público".

"Se están pasando de frenada", ha censurado la portavoz socialista en referencia a los representantes del PP, tras lo que ha espetado a Moreno que él no le podía dar "ninguna" lección en materia de igualdad, "sobre todo por el 'tonito' en el que me trata en todas las sesiones de control que se producen en este Parlamento", le ha reprochado.

Además, ha criticado que la Junta mantiene "un teléfono de violencia intrafamiliar" que está "manchando el nombre de una andaluza como Ana Orante, que levantó la bandera de la lucha contra la violencia de género", así como que el PP y Vox hayan "pactado en el Ayuntamiento de Sevilla crear una oficina contra el aborto".

Tras afear también a Moreno haber "guardado un silencio vergonzoso ante los alcaldes sobones de su partido", Márquez ha negado igualmente "lecciones" del presidente del PP-A "en materia de andalucismo, de humanidad y de moderación". "Usted no nos da lecciones ninguna", ha sentenciado para concluir su intervención la portavoz socialista.

MORENO A MÁRQUEZ: "NO TIENE NADA QUE DECIR SOBRE ANDALUCÍA"

El presidente de la Junta ha respondido a la dirigente del PSOE-A que "le sobra tiempo siempre" en sus intervenciones porque "no tiene nada que decir sobre Andalucía".

Además, ha explicado que este pasado miércoles escuchaba a "un tertuliano" en una "emisora nacional" de radio comentando que "la tapada del PSOE para ser candidata a la Junta de Andalucía no es la señora (María Jesús) Montero", sino la propia María Márquez.

"A mí me sorprendió" ese comentario, ha dicho Moreno, que ha apostillado que no tiene "ni idea" al respecto porque "esos son sus problemas --de los socialistas--, y ustedes los tendrán que solucionar, pero, desde luego, si quiere ser la candidata, yo empezaría a cuidar un poco su perfil, porque es un tanto radical" y "no representa a la mayoría ni de mujeres ni de la sociedad", le ha advertido a Márquez.

También ha rechazado "lecciones de sanidad" de la portavoz socialista cuando "su jefa de filas" --María Jesús Montero--, cuando era consejera de Salud en la Junta "destinó a conciertos más del 4,6% del gasto sanitario", cuando ese porcentaje se reduce ahora, con el Gobierno del PP-A, al "3,7%".

Moreno ha denunciado además que Montero "despidió a 7.000 médicos", y que el anterior Gobierno del PSOE-A tenía "metidos en los cajones, ocultos, a medio millón de andaluces" en listas de espera sanitarias.

El presidente ha preguntado a Márquez si "de verdad se cree que los andaluces no se acuerdan de eso", y le ha subrayado que los ciudadanos "mandaron a la oposición" a los socialistas en Andalucía "porque engañaron, como siguen engañando ahora, a los andaluces y a los españoles".

Moreno ha replicado también que para enfermos de cáncer no puede haber más de 30 días de espera, y que el PSOE-A cuando gobernaba la Junta "recortó y dejó de ejecutar las políticas contra la violencia de género", mientras que "quien ha incrementado el presupuesto para proteger a las mujeres más vulnerables" ha sido su Gobierno.

Tras volver a reprochar a la portavoz socialista el "error" de las pulseras antimaltrato, Moreno ha concluido recomendando al Grupo Socialista que "sean honestos y trabajen de verdad por la igualdad entre las mujeres, que es lo que hacemos nosotros", ha zanjado el presidente andaluz y del PP-A.