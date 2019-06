El portavoz de Vox anuncia que no irá al Pleno de organización de Granada en desacuerdo con reparto de áreas

Publicado 28/06/2019 15:53:05 CET

GRANADA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, ha anunciado que no asistirá al Pleno de organización, aún por fechar, en desacuerdo con el reparto de áreas que ha configurado el nuevo gobierno local, de Cs y PP.

En un hilo de mensajes en su cuenta de la red social Twitter, consultado por Europa Press, Onofre Miralles ha indicado que, con su voto, "Granada no tendrá vicealcalde", en referencia a la propuesta del gobierno local para la inclusión de esta figura en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), para lo cual hace falta mayoría absoluta en el Pleno.

Cabe recordar que, en las pasadas elecciones municipales, el PP consiguió siete concejales y Cs cuatro, ambas formaciones por detrás del PSOE, que logró diez ediles. En este sentido, la investidura de Luis Salvador, de la formación naranja, como alcalde requirió de la mayoría absoluta del Pleno, lo que las dos formaciones que van a gobernar lograron con los tres ediles de Vox, que finalmente no entrará en el gobierno.

Además, Onofre Miralles ha anunciado este viernes que cancela "una cita que tenía" con el alcalde "este fin de semana", tras indicar que está "en desacuerdo con la estructura del gobierno" de Salvador, pues ha "incumplido cuestiones pactadas" y porque "no puede ser la primera decisión" nombrar "más generales que cabos".

"No estoy de acuerdo con el reparto de áreas más propio de permitir tapar las chorizadas del anterior gobierno del PP de Granada que de mirar por una Granada para el futuro", ha indicado.

Miralles ha indicado que no es "un tipo fácil de torear". "Ya me han dado un pase. No creo que me peguen el segundo", ha indicado, tras lamentar que el gobierno local de Granada ha "desaprovechado el talento" de Vox en el Ayuntamiento, los de "una farmacéutica, una ingeniero y un abogado", "tres profesionales en política".

Ha pedido también a sus compañeras, las concejalas Beatriz Sánchez y Mónica Rodríguez, que, respecto a la asistencia al Pleno de organización, "se sientan libres de tomar la decisión que consideren, puesto que la voz de Vox debe escucharse fuerte en Granada".