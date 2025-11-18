Del Pozo defiende el trabajo de la Junta en análisis de proyecto de renovables en el entorno de la Alhambra de Granada

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha señalado que la Junta está trabajando en el análisis de un proyecto de instalaciones de energía fotovoltaica que podría afectar al paisaje del entorno de la Alhambra de Granada, si bien ha defendido que estos trabajos, que ha dicho se realizan con "conversaciones" con el Ministerio de Cultura, se lleven con "prudencia".

Así lo ha indicado en el transcurso de la comisión de Cultura y Deporte del Parlamento andaluz en respuesta a una pregunta de Por Andalucía relativa a consecuencias patrimoniales en la Alhambra de Granada por este proyecto fotovoltaico.

Del Pozo ha recordado que, como dijo en una reunión anterior de esta misma comisión parlamentaria, se pidió al Ministerio una reunión para "compartir toda la información y buscar juntos la solución". Así, "se han mantenido conversaciones durante el Consejo de Patrimonio de Roma, que ha sido recientemente, y se ha propuesto hacer una visita de campo", que, si las cuestiones de agenda lo permiten, está previsto se lleve a cabo antes de finales de noviembre.

La Junta ha de "cumplir con la normativa", ha señalado en sede parlamentaria este martes Del Pozo, quien ha explicado que el proyecto queda fuera del entorno protegido de la Alhambra y de la delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) correspondiente a la zona patrimonial del Valle del Darro y su entorno, por lo que no se puede proceder a someterlo a la "autorización previa que se exige" para ellos.

La parcela en la que se plantea la construcción de la planta solar "está fuera" del BIC "que es el conjunto monumental de la Alhambra" y de su entorno de protección si bien cabría analizar si afecta al "valor universal excepcional" por el que el monumento nazarí con el Generalife y el propio Albaicín se incluyeron en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

En este sentido el informe sobre este asunto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo dependiente de la Unesco, el cual Del Pozo ha dicho "ha llegado a todos los sitios", "para sostener lo que dice, alude a unos valores excepcionales que no son los que sustentaron la declaración de la Alhambra" como Patrimonio Mundial.

Para ella "se consideró el patrimonio cultural" como "el mayor valor excepcional que tenía el conjunto monumental" si bien el informe de Icomos lo que pone en cuestión es "el valor del paisaje cultural, que no fue el que motivó su entrada" en esa categoría de la Unesco, ha detallado la titular andaluza de Cultura, que ha reconocido la "alarma social" en torno a este tema.

Desde el Grupo Parlamentario Por Andalucía, Alejandra Durán ha indicado que la Universidad de Granada, la Unesco, grupos ecologistas, y la sociedad granadina en su conjunto "ha mostrado su rechazo a esta planta fotovoltaica" sobre la que "son muchas las cuestiones y las dudas que nos surgen".

"A veces los silencios hablan más que las palabras", ha añadido la parlamentaria de Por Andalucía, a la que ha dicho "sorprende muchísimo el silencio de las instituciones gobernadas por el PP como Ayuntamiento", Junta o el propio Patronato de la Alhambra y Generalife "ante este despropósito que puede perjudicar muy gravemente y muy seriamente de manera irreversible a este conjunto" monumental y su entorno, incluyendo, ha agregado, el del Albaicín y el Valle del Darro.