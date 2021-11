Del Pozo dice que aprobará el Plan Anual de Memoria "cuanto antes" y PSOE la acusa de "obviar el cumplimiento" de la ley

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha señalado este jueves en el Parlamento que aprobará "cuanto antes" el Plan Anual de Memoria Democrática de 2021, mientras que el socialista Francisco Javier Fernández ha afirmado que el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía "es una obligación que su consejería obvia".

"Cuanto antes, aprobaremos el Plan Anual de Memoria Democrática de 2021 cumpliendo, como no puede ser de otra forma, con la ley", ha afirmado la consejera, después de apuntar Fernández que "estamos a mediados de noviembre y aún no lo ha aprobado el Consejo de Gobierno".

"El cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica es una obligación que su consejería obvia", lo que "se convierte en un daño irreparable para las víctimas, sus familias y la sociedad en general". "Verdad, justicia y reparación de memoria es lo que le reclamamos desde la sociedad democrática y eso es lo que se encontrará en la calle el próximo sábado, a todos los demócratas pidiendo que la Ley de Memoria no se paralice", ha manifestado.

Del Pozo le ha respondido que "tienen dos varas de medir diferentes, una cuando estaban gobernando y otra ahora que están en la oposición", al tiempo que ha añadido que "parece mentira que sea el Grupo Socialista quien pregunte por un plan que aún está en plazo, cuando ustedes jamás han cumplido con ninguno".

"La demora se debe en gran medida al hecho de que el gobierno central estaba planteando el plan cuatrienal para todo el Estado y no se ha concretado hasta finales de julio", ha afirmado la consejera, quien ha defendido que "no han parado de trabajar por la concordia en Andalucía". "4.176 cuerpos exhumados, no todos con signos de violencia, por la colaboración de este gobierno en menos de tres años", ha concluido.