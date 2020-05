Del Pozo, "disconforme" por el recurso contra el decreto de simplificación, critica "el uso partidista del patrimonio"

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha mostrado su "disconformidad" por el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto de Simplificación aprobado por la Junta de Andalucía presentado por el Gobierno central, toda vez que ha criticado que "se intente utilizar el patrimonio histórico de forma partidista".

Así se ha expresado la consejera durante su comparecencia en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en la Parlamento a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre la afección a la conservación del patrimonio histórico por la modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía por el Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.

Del Pozo ha indicado que "el articulado que modifica un único artículo de la Ley de Patrimonio es bastante restrictivo. De hecho, el planteado por el anterior Gobierno y que fue sometido incluso a audiencia pública, planteaba un texto muy laxo y permisivo, que sí podría suponer un riesgo", por lo que no entiende que "se intente utilizar el patrimonio histórico de forma partidista".

"La reforma, que es más restrictiva con la defensa del Patrimonio, es un acicate para la activación de la economía, tan importante en estos momentos de crisis", ha añadido la titular de Cultura, que ha señalado que "respetan la decisión del Constitucional de suspender cautelarmente el artículo".

Pero "lo que no entendemos es la actitud de la oposición de aplaudir la parálisis económica con el Patrimonio con excusa, cuando dejaron un texto bastante permisivo y que podría ser muy dañino", ha manifestado la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico.

El socialista Juan Pablo Durán ha espetado a la consejera de Cultura que "son absolutamente previsibles" y que "ya suponía que usarían el argumento del anteproyecto de ley de la anterior legislatura para defender el suyo", pero la "diferencias son abismales".

"Una modificación de la Ley de Patrimonio de la Junta no es necesaria traerla por medio de un decreto ley, máxime cuando se trabaja desde febrero de 2019, no había ninguna necesidad", ha afirmado Durán, que ha añadido que el Consejo de Estado dice que "no se ha justificado la extraordinaria y urgente necesidad de llevar esto a un decreto ley" y además "se han vulnerado los derechos de los diputados en este Parlamento" durante el periodo de Diputación Permanente durante el estado de alarma.

Desde Adelante Andalucía Ana Naranjo ha saludado "este amparo jurídico que ha tenido este decretazo que este Gobierno aprobó durante el estado de alarma en una diputación permanente" y que "es el sueño de muchos especuladores desde hace tiempo en Andalucía".

Ha añadido que "lo último que podemos hacer es desregular la protección del patrimonio, porque hemos visto barbaridades", al tiempo que ha asegurado que el patrimonio de Andalucía "no está sobreprotegido".

Benito Morillo de Vox se ha mostrado "muy contento por que este decreto haya salido adelante porque en muy pocas ocasiones he visto que una parte de una PNL --presentada por su grupo-- se convierta en ley", de modo que "se están dando los primeros pasos para proteger y rehabilitar". "Los cascos históricos se mueren si no son habitados", pero "para ser habitados han de eliminarse las trabas administrativas que hasta ahora han sido muchísimas".

La diputada de Cs Concepción González ha defendido que se trata de un texto "más garantista y más restrictivo" que el presentado anteriormente, y el ha asegurado que "el tema aquí es enredar y eso es triste" y que "lo que no cuenta es lo que de verdad nos hace avanzar", mientras que desde el PP ha destacado que el Gobierno andaluz "es previsible" porque "llevamos diciendo esto desde hace mucho tiempo, que nuestra intención era simplificar la maraña normativa que existe en Andalucía".