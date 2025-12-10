La Junta y el Ayuntamiento de Conil (Cádiz) realizan trabajos de restauración del cauce del arroyo El Quinto

Limpieza del arroyo El Quinto en Conil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha realizado, en colaboración con el Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), una serie de trabajos de restauración en el cauce del arroyo El Quinto, después de que ambas administraciones destacaran la necesidad de acometer estas labores de conservación preventivas en la zona.

Según ha explicado la Junta en una nota, estas tareas de mantenimiento y mejora del cauce de este arroyo, ya finalizadas, se han acometido con el objetivo de garantizar el correcto flujo de agua en la zona, ofrecer una mayor seguridad y evitar inundaciones, especialmente en épocas de lluvias intensas, así como para preservar el ecosistema y la biodiversidad.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Moreno, ha indicado que "el Gobierno andaluz mantiene su compromiso con éste y otros municipios donde se realizan este tipo de labores de conservación y mantenimiento de cauces en nuestra provincia".

Asimismo, ha incidido en el carácter preventivo de este tipo de actuaciones que se acometen en cauces de arroyos y ríos, "que aportan seguridad y contribuyen a un mantenimiento y funcionamiento hidráulico adecuados, realizando un trabajo siempre respetuoso con el entorno".

Por su parte, Catalina Almazo, delegada de Campo y Monte Público del Ayuntamiento de Conil, ha afirmado que "la limpieza del arroyo El Quinto es fundamental para evitar cualquier incidencia en caso de que se produzcan episodios intensos de lluvia en el municipio". Además, ha agradecido a la Junta de Andalucía "su implicación, ya que, gracias a que se ha ido de la mano se ha podido ejecutar la limpieza completa del arroyo, garantizando así la seguridad en todo su cauce".

Según ha explicado la Junta, la actuación desarrollada en este término municipal ha consistido en la limpieza y retirada de maleza y forraje del arroyo El Quinto utilizando maquinaria especializada. Esta limpieza se ha dividido en dos partes y la Junta de Andalucía se ha encargado del tramo rústico, que va desde el límite del tramo urbano hasta la carretera El Pradillo con una longitud de alrededor de 300 metros y un importe de casi 7.000 euros, mientras que la parte urbana ha sido ejecutada por el Ayuntamiento de Conil.