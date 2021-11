Andalucía, "indignada" por el decreto de inversiones para cultura a Barcelona: "Convendría una Conferencia Sectorial"

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se ha mostrado este viernes "sorprendida e indignada" por el Real Decreto aprobado en el último Consejo de Ministros "relativo a una serie de inversiones por valor de 20 millones de euros para cultura exclusivamente para la ciudad de Barcelona", un asunto por el que "bien convendría una Conferencia Sectorial específica a nivel nacional".

Así se ha pronunciado durante el acto de presentación en Sevilla de la programación de las actividades con motivo del Día Mundial del Flamenco, donde ha afirmado su "sorpresa e indignación", porque "directamente yo me pregunto: Y las ocho capitales de Andalucía, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden tener esa misma medida de gracia?". "Me gustaría saber qué tienen que hacer las ocho capitales andaluzas para tener o poder acceder también a ese Real Decreto y tener esa misma financiación extraordinaria. Porque desde luego si algo sobra en Andalucía es cultura y patrimonio", ha manifestado.

El Consejo de Ministros aprobaba este lunes el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de inversiones a diversas entidades para la cocapitalidad cultural y científica de Barcelona. El Gobierno destinará a la iniciativa 20 millones de euros que se distribuirán a través de la concesión directa de inversiones a 37 entidades.

Del Pozo ha querido recordar que aquí en Andalucía "se sostienen casi todas actividades culturales en su mayoría a pulmón entre la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones, por lo que nos vendría extraordinariamente bien poder participar en ese Decreto de inversiones extraordinarias para nuestras capitales". "Los andaluces no queremos más que nadie, pero tampoco menos, sobre todo teniendo un patrimonio que es absolutamente incomparable", ha aseverado.

A juicio de la consejera, el alcance de este asunto "bien convendría una Conferencia Sectorial específica a nivel nacional en Cultura y Patrimonio con el ministro de Cultura para saber la opinión de mis compañeros en otras comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia, porque yo lo que quiero es que mis capitales puedan participar en un decreto de inversiones extraordinarias exactamente igual". "Si Barcelona tiene 20 millones, también podemos tener un Decreto cada una nuestras capitales", ha incidido.

"Y también estoy muy sorprendida porque no comprendo cómo el señor Espada, que sigue siendo el alcalde de Sevilla y candidato del partido socialista en Andalucía, no ha dicho nada todavía y guarda silencio ante un Real Decreto que se aprobó en Consejo de Ministros", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "no entiende cómo no ha pedido ya para Sevilla exactamente lo mismo".

Y, ha continuado, "me sorprende mucho porque es un partido además que presume constantemente de ser municipalista. Pues nosotros queremos exactamente lo mismo para nuestras capitales", para añadir que, además, "es que llueve sobre mojado porque cuando hemos conocido los presupuestos del Estado en Cultura en inversiones reales para Andalucía resulta que hemos perdido prácticamente cinco millones de euros y que ni Granada ni Almería ni Cádiz aparecen en inversiones reales".

"Yo considero que las ocho capitales de Andalucía tienen exactamente el mismo derecho a participar de esa inversión extraordinaria en cultura y en patrimonio que Barcelona", ha concluido la titular de Cultura.