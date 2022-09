Andalucía no descarta estudiar el inicio de curso el 1 de septiembre pero "no hay propuesta" de la comunidad educativa

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha señalado que si la comunidad educativa le pide adelantar el inicio del curso escolar al 1 de septiembre "no tiene ningún problema en estudiarlo", pero "eso tiene que ser una propuesta que venga de toda la comunidad" y "no me la han hecho en ningún momento".

Así lo ha indicado la consejera en una entrevista concedida a Europa Press, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trasladase este miércoles su predisposición a que se debata "de manera pausada" junto a la comunidad educativa adelantar el inicio del curso a esta fecha.

"Eso tiene que ser una propuesta que venga de toda la comunidad educativa, porque cuando tomas esa decisión la pones en marcha con vocación de permanencia", ha destacado Del Pozo, quien ha reiterado que la comunidad educativa "no le ha hecho esa propuesta en ningún momento" y "vengo de reunirme con todas las mesas estas últimas 48 horas", el último de estos encuentros este mismo miércoles con las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de Andalucía.

En este sentido, ha destacado que las propuestas que le hace la comunidad educativa son "propuestas razonables, que mejoran el rendimiento de los estudiantes, que sirven también para una mejor conciliación familiar", así que "todo lo que sea para mejor, adelante".

Además, ha añadido que "todo lo que venga con un gran consenso no tengo dudas de que es lo mejor, porque cuáles son las verdades que son buenas, las verdades compartidas", ha concluido.

696999.1.260.149.20220908114452