Del Pozo ve la vacuna "gran aliada" de la reactivación cultural e implantará el cobro a museos cuando "sea oportuno"

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha indicado que "la buena gestión" de la vacunación contra el Covid-19 ha sido la "gran aliada" de la reactivación del sector cultural en Andalucía, toda vez que ha asegurado que se cobrará la entrada a los espacios culturales "en el momento en que consideremos oportuno" porque "lo importante es la recuperación económica y social".

En una entrevista a Europa Press, ha afirmado que "estamos ya en la recuperación" y que "ha sido el verano del abrazo de la cultura", para añadir que "ya es hora de que Pedro Sánchez asuma y respete el liderazgo y creación de empleo de Andalucía, que ha venido de la mano de la reactivación cultural". Ha destacado, además, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se está volcando con la cultura porque es consciente del mucho talento que hay en la región y del que depende nuestro futuro".

Así, la titular de Cultura ha subrayado que en los seis primeros meses del año, las visitas a nuestros monumentos y conjuntos --19 museos, 23 enclaves y ocho conjuntos arqueológicos-- "han superado las 800.000 personas", con un "tirón" sobre todo en junio, julio y agosto gracias al turismo nacional, para añadir que mientras que en junio de 2019 los museos recibieron "180.760 visitantes", en el mismo mes de 2021 "han sido 114.253".

Un dato "para la esperanza" que se une al conseguido por el Conjunto Monumental de la Alhambra en Granada, que entre junio, julio y agosto de 2019 sumó "766.900 visitantes" y en 2021 "casi 400.000" --383.848--.

Por su parte, y sobre las actividades organizadas por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la consejera ha destacado programas como el 'Lorca y Granada', el 'Anfitrión', que todavía no ha terminado, la iniciativa 'Música y Museos' o las proyecciones que se han hecho en las Filmotecas de Almería. "Se han celebrado aproximadamente 110 actividades que han superado los 32.000 espectadores, todo aún sabiendo la reducción de aforos del 75 o 65% en algunos espacios".

"CREO QUE TENEMOS MOTIVOS PARA MIRAR AL FUTURO"

"Creo que tenemos motivos para mirar al futuro a medio y largo plazo con esperanza e ilusión y vamos a seguir trabajando así", ha abundado.

Por su parte, y sobre el cobro de la entrada a los espacios culturales de Andalucía, la consejera ha recordado que este tema se quedó "en un paréntesis porque no tenía mucho sentido que en una crisis económica y social tan profunda como la que se ha vivido en 2020 y se sigue viviendo por el Covid, en un momento en los que estábamos poniendo en marcha planes de rescate y ayuda al sector y el turismo había caído, se pusiera en marcha un sistema de cobro de entadas, por poco que este fuera".

Pero, ha continuado, "ya hemos continuado la tramitación administrativa del expediente y lo tenemos muy avanzado", para añadir que "es un proceso muy complejo porque nunca se ha cobrado en los espacios de la Junta salvo en la Alhambra y tenemos que poner todos los sistemas informáticos, las expendedoras de tickets o el comercio 'on line'". "No sé en qué momento podrá ser, pero no creo que tardemos mucho", ha apostillado.

"Para mí lo importante es que ese mecanismo esté ya terminado para implantarlo en el momento en que consideremos oportuno. Lo importante ahora es la recuperación económica y social y que recuperemos nuestros 33 millones de turistas al año, eso es por lo que tenemos que luchar", ha subrayado la titular de Cultura.

