El PP abre expediente de expulsión a un concejal de Encinas Reales (Córdoba) tras la contratación de familiares

ENCINAS REALES (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

El PP de Córdoba ha acordado abrir un expediente de expulsión y suspender de militancia de forma cautelar al primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Encinas Reales, Francisco Ramírez, tras supuestamente contratar de forma irregular a su mujer en la empresa municipal EnciSocial SL, en la que también había empezado a trabajar la novia del concejal de Juventud, Antonio Jesús Tejero, que no es militante popular.

Así lo han confirmado fuentes del partido y ha adelantado la prensa provincial, al tiempo que el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, ha remarcado que "se ha actuado de manera inmediata" y que "el PP no tolera dentro de sus filas ciertas actuaciones", de manera que "se han tomado medidas y las personas que son directamente familia están fuera", ha asegurado el popular.

Al respecto, la denuncia ha partido del alcalde, Gabriel Prieto (PP), y ha supuesto ya la dimisión de su primer teniente de alcalde. En concreto, se investiga si los dos concejales del equipo de gobierno del PP usaron sus cargos para contratar a sus parejas, según ha apuntado el regidor.

Según el primer edil, todo apunta a que puede deberse a "una estructura de encubrimiento y presiones directas", con presunta implicación de los concejales y hermanos Antonio Jesús, del PP, y José Luis Tejero, del PSOE, así como supuestamente la concejal socialista Cristina Ramírez, a su vez sobrina de Francisco Ramírez, el primer teniente de alcalde.

En este sentido, Prieto se ha comprometido a esclarecer todo lo sucedido y ha afirmado que "esta dinámica no es nueva, sino que es una herencia del mandato anterior bajo el gobierno del socialista González Barco", de manera que ha señalado a la actual portavoz del PSOE y exdelegada de Personal, María Dolores Campos, "como facilitadora de estas prácticas en el pasado".

CRÍTICA DE VOX

Entretanto, desde Vox han reprochado "el enchufismo" en dicho municipio cordobés, de manera que han advertido de que "el PP coloca a familiares de concejales en una empresa pública y el Ayuntamiento entra en crisis".

Ante ello, han subrayado en redes sociales que es "otra vez lo mismo, el poder para los suyos, estilo PSOE", al tiempo que han defendido que "basta de chiringuitos y nepotismo".